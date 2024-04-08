BYD’nin bu otomobili vay be dedirtecek! Türkiye’ye ne zaman geliyor? Uzmanlar sürecini anlattı, tarih verdi

OTOMOTİVBYD’nin yeni otomobil Türkiye’ye ne zaman geliyor?

BYD Türkiye satışları, yılın ikinci çeyreğinde Seal U Hibrit otomobille genişleyecek. Türkiye’de satışa 15 nisan’da çıkacak.

Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa’nın bazı ülkelerinde araç satmaya başlayan Çinli BYD, aynı zamanda Avrupa’da fabrika kurarak burada üretim yapmayı planlıyor. Kasım ayında Türkiye pazarına Atto 3 tam elektrikli modeli ile giriş yapan Çin’in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, şimdi dikkatini hibrit Seal U modeline yöneltilmişti.

TÜRKİYE SATIŞA ÇIKACAK

BYD, Avrupa’da bu modelin hibrit versiyonunu, ilk olarak Türkiye’de satışa sunmayı hedefliyor. Çin’in yalnızca elektrikli ve hibrit motorlu araçlar üreten büyük otomobil üreticisi BYD, yeni SUV modeli BYD SEAL U’yu Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilendi.

Avrupa’da ilk kez ülkemizde satışa sunulacak modelin, 15 Nisan’da Türkiye yollarında olacağı belirtildi. BYD Türkiye, D-SUV segmentinde olacak aracı rekabetçi bir fiyatla satışa sunacaklarını belirtti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

BYD SEAL U NELER SUNUYOR

D segmentinde yer alan yeni BYD Seal U, 1.5 lt benzinli motorla kombine elektrikli motoru ve şarj edilebilir pilleri ile 100 km’de 0.9 litre benzin tüketim vadinde bulunuyor. Bu model, 72kW gücünde dört silindirli 1.5 litre benzinli motoru, 145 kW gücündeki elektrikli motorla birleştiriyor. BYD SEAL U, hibrit motorunu otomatik şanzımanla entegre ediliyor.

18.3 kWsa kapasiteli Blade Batarya ile donatılan BYD SEAL U, şarj edildiğinde WLTP standartlarına göre ortalama 80 kilometre elektrikli sürüş menzili vadediyor. Şehir içi kullanımda bu menzil 110 kilometreye kadar yükselebiliyor. Aracın toplam menzili kombine kullanımda 1080 kilometreye ulaşıyor, bu da şarj edilebilir hibrit BYD SEAL U modelini uzun yolculuklar için ideal ve konforlu bir araca dönüşüyor. BYD SEAL U, markanın diğer modelleri ATTO 3, DOLPHIN, SEAL ve TANG gibi Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldıza sahip olmuştur. Kaynak: Ensonhaber.