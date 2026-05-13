BYD ve Mediawan’dan 40 bin Euro’luk ödül

Dünyanın lider yeni enerjili araç ve sürdürülebilir mobilite çözümleri üreticisi BYD, Avrupa’nın bağımsız ve çok ödüllü lider stüdyolarından Mediawan ile iş birliği yaparak genç sinema yeteneklerini desteklemek ve ilham vermek amacıyla yeni bir ödül programı başlattı. “Build Your Dream Award” adıyla hayata geçirilen ödül, dünyanın en prestijli film festivallerinden biriyle eş zamanlı olarak düzenlenecek ve her yıl, son 12 ay içinde Fransa’daki sinema salonlarında gösterime giren en iyi ilk uzun metrajlı filmi ödüllendirecek.

Yeni ödül, BYD ile Mediawan’ın açık, seçici ve güçlü uluslararası yaratıcılık anlayışını temel alan ortak vizyonundan doğdu. Mayıs 2025 ile Mayıs 2026 arasında, Cannes Film Festivali’nin iki edisyonu arasında Fransa’da gösterime giren ve festivalde yer almayan dünyanın farklı ülkelerinden 15 film kısa listeye kaldı.

Premiere Magazine Genel Yayın Yönetmeni Thierry Chèze tarafından belirlenen 15 uluslararası filmden oluşan kısa liste, dünya sinema sektörünün etkili beş isminden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. İlk ödülün kazananı, 14 Mayıs 2026 tarihinde Cannes’daki Terrasseby Albane’da açıklanacak. Kazanan film, Parisli tasarımcı Victoria Wilmotte tarafından tasarlanan kupa ile birlikte 40 bin Euro değerinde destek almaya hak kazanacak.

Stella Li: Yeni yetişen sinemacılar için önemli bir sıçrama tahtası olabilir

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“‘Build Your Dreams’, BYD’nin temel mottosunu oluşturuyor. Biz, hayallerin ancak gerekli imkanlar sunulduğunda gerçeğe dönüşebileceğine inanıyoruz. Build Your Dream Award’da ilk filmini çeken yönetmenler ve onların yeteneklerine ışık tutan ruhu beslemek için tasarlandı. Mediawan ile bu iş birliğini başlatmaktan gurur duyuyoruz. Dünyanın en önemli yaratıcılık platformlarından biri olan Cannes Film Festivali, bu ödül için mükemmel bir başlangıç noktası. Önümüzdeki yıllarda Build You rDream Award’ın yeni yetişen sinemacılar için önemli bir sıçrama tahtası olmasını hedefliyoruz.”

Ödül jürisinin başkanlığını, 1993 yılında “Farewell My Concubine” filmiyle Altın Palmiye kazanan dünyaca ünlü Çinli yönetmen ChenKaige üstleniyor. ChenKaige, ödülle ilgili değerlendirmesinde, “Dünyanın dört bir yanında film yönetmeni olmayı hayal eden sayısız genç var. Cannes Film Festivali kapsamında, genç sinemacılara adanan böyle bir ödülün hayata geçirilmesi onlar için son derece anlamlı ve değerli bir fırsat.” ifadelerini kullandı.

İlk Build Your Dream Award jürisinde ChenKaige ve Thierry Chèze’nin yanı sıra oyuncu, yönetmen ve senarist Mélanie Laurent, César ödüllü oyuncu HafsiaHerzi ve yönetmen Yann Demange da yer alıyor.

İlk Build Your Dream Award kısa listesinde yer alan filmler ise şu şekilde sıralanıyor:

• Familiar Touch – Sarah Friedland (ABD)

• ChristyAnd His Brother – BrendanCanty (İrlanda)

• Fire On thePlain – Ji Zhang (Çin)

• Didi – SeanWang (ABD / Tayvan)

• Disco Afrika: A MalagasyStory – LuckRazanajaona (Madagaskar)

• Honeymoon – ZhannaOzirna (Ukrayna)

• InTheSummers – AlessandraLacorazza (ABD / Kolombiya)

• LittleTroubleGirls – UrskaDjukić (Hırvatistan)

• Muganga, TheOneWhoTreats – Marie-HélèneRoux (Fransa)

• On Falling – Laura Carreira (Portekiz)

• WeBelieveYou – CharlotteDevillers&ArnaudDufeys (Belçika)

• ThatSummerIn Paris – ValentineCadic (Fransa)

• A Sad AndBeautiful World – CyrilAris (Lübnan)

• Together – Michael Shanks (Avustralya)

• TrulyNaked – MurielD'Ansembourg (Hollanda)