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By Kemal'i ifşa ettiler! "Amerikan projesi"

31 Mart seçimi öncesi kazanın kaynadığı CHP'de parti içi muhalefet Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurdu. Partinin ağır topları Kılıçdaroğlu'nun ana muhalefetin başına getirilişinin proje olduğunu belirtti.

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:48
By Kemal'i ifşa ettiler! "Amerikan projesi"

PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kolkola seçime giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün kasetle istifasını sağladığı Deniz Baykal'ın koltuğuna oturmuştu. Partinin eski yöneticileri Kılıçdaroğlu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

CHP eski genel başkan yardımcısı Onur Öymen:

CHP'nin kendisine benzemeyen yapıyla ittifakının nedenini anlamıyorum. 2007 seçimlerinden önce ABD Büyükelçiliği'nde yemeğe davet edildik. ABD, Baykal'ın istifasından 10 ay önce Kılıçdaroğlu'nu partinin başına getirmeyi planladı. CHP'nin il ve ilçe teşkilatlarına sık sık yabancı temsilciler gidiyor. Türkiye söz konusu olduğunda, muhalefet iktidarla hareket etmeli....

CHP eski milletvekili Yıldıray Sapan:

Kılıçdaroğlu'nu FETÖ getirdi. Örgüt, 2003'teki 3 Mart Tezkeresi'nden sonra CHP'ye sızdı. Partinin şu anda 34 belediye başkan adayı FETÖ'cü... Kılıçdaroğlu bir proje ve FETÖ'nün belediyeler imamı, baş danışmanıydı..

CHP eski genel sekreter yardımcısı Mehmet Sevigen:

CHP yönetimi şu anda parti içindeki karşı guruba soykırım yaptı. CHP'nin gerçek sahipleri, 31 Mart'tan sonra partiye sahip çıkacak. Ülkeyi bütün olarak gören CHP'yi özlüyoruz. Kaset kumpasıyla büyük oyun oynandı..

2PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ilçe başkanı, "Seçimde CHP'nin Şişli adayı Keskin'i destekleyeceğiz. Kürdistan'da kayyumdaki belediyeleri geri alacağız" dedi. Keskin ise Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağı önünde yapılan bu terör propagandasına sessiz kaldı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 09:48
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. CHP
  3. Onur Öymen
  4. Yıldıray Sapan
  5. Mehmet Sevigen

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 17 dk önce
    Fetö İmamı,Proje KeMal Yalandaroğlu. Senin İçin Yolun Sonu Yaklaştı.
  • Hilâl Hilâl 33 dk önce
    KeMalkıçıdaroglufetö destekli kukla olduğu biliniyor chp 'ninbitişiolduKKyani kasettaroğlu siyasetçideğildangalakhastasıçaresiz vaka olduğunuiçinkukla gibi adameline ne verirlerseonu okur zavallıkeMal
  • İbrahim Alkılıç İbrahim Alkılıç 35 dk önce
    Zamanında bu şahıslar K K nu hep sevip saygı gösterdiler.Ne zaman ki kıçına tekmeyi yedi,makam mevki elden gitti Kılıçdaroğlu kötü oldu.

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