By işin sonu bakalım nereye varacak... Intel 1 trilyon parametreli yapay zeka modelini duyurdu

ABD’de Silikon Vadisi'nde bulunan teknoloji şirketi Intel, yeni bir üretken yapay zeka modeli olan Aurora genAI'ı duyurdu. Aurora genAI modeli, genel metin, bilimsel metinler, bilimsel veriler ve alanla ilgili kodlar üzerinde eğitilecek. Bu model, potansiyel uygulamaları olan tamamen bilim odaklı üretken bir yapay zeka modeli olacak.

Aurora genAI'ın odaklanacağı alanlar ise molekül ve malzemelerin tasarımından milyonlarca kaynaktan bilgi sentezine, sistem biyolojisi, polimer kimyası ve enerji malzemeleri, iklim bilimi ve kozmolojide yeni deneyler önermeye kadar birçok uygulamada yer alacak. Model ayrıca kanser ve diğer hastalıklarla ilgili biyolojik süreçlerin tanımlanmasını hızlandırmak ve ilaç tasarımına yönelik hedefler önermek için de kullanılacak.

Intel Aurora gen AI’dan 1 trilyon parametre hedefi

Intel Aurora genAI modelinin temelleri Megatron ve DeepSpeed'e dayanmakta. En önemlisi, yeni model için hedeflenen boyut 1 trilyon parametre olacak. Bu arada, ChatGPT'nin ücretsiz ve herkese açık sürümleri için hedef boyutu sadece 175 milyar olduğunu da belirtelim.

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