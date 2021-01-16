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Aktüel Buzlanan yolda zincirleme kaza: 12 yaralı
Aktüel

Buzlanan yolda zincirleme kaza: 12 yaralı

Bartın'da sis ve buzlanma nedeniyle 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 19:06:00 -
Buzlanan yolda zincirleme kaza: 12 yaralı

Zonguldak yönüne giden işçi servisi, Gecen köyü mevkisinde yoldaki buzlanma ve yoğun sis nedeniyle kayarak refüje çarptı. İşçi servisinin arkasından gelen 10 araç da duramayarak birbiriyle çarpıştı.

Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan 12 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, araçların kaldırılması ve tuzlama çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

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