Buzdolabının arkasında oynarken akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde evde buzdolabının arkasında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde evde buzdolabının arkasında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Altıntepe Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre evde buzdolabının arkasında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki İbrahim Halil Karatay ağır yaralandı. Durumu fark eden aile fertleri çocuğu Akçakale Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti. Otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan çocuğun cenazesi, yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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