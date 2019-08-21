0553 313 94 23

Buzdolabının arkasında oynarken akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde evde buzdolabının arkasında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:18
Buzdolabının arkasında oynarken akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde evde buzdolabının arkasında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Altıntepe Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre evde buzdolabının arkasında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki İbrahim Halil Karatay ağır yaralandı. Durumu fark eden aile fertleri çocuğu Akçakale Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti. Otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan çocuğun cenazesi, yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuyucak ve Karacasu’da uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama
    1. Kuyucak ve Karacasu’da uyuşturucu..
    2. Ribery'nin yeni takımı belli oldu
    3. Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası
    4. Başkan Büyükkılıç Ankara’da
    5. Yücel Yılmaz:"Hizmetin siyaseti olmaz"
    6. 19 yaşındaki otel çalışanı otel..
    7. Şahinbey Belediyesi Sosyal..
    8. Polise sahte kimlik gösteren cinayet..
    9. Prof. Dr. Çengel: “Temiz ve ekonomik..
    10. Gelecek inovatif üretimde
    11. F-35 projesinin perde arkası! 1.Dünya..
    12. Niğde’de 20 dekarlık tarım arazisi..
    13. Kanarya Adaları'ndaki yangın
    14. MAZLUM-DER Kayseri Şube Başkanı Ahmet..
    15. Zabıta alımları 2019 zabıta alımları..
    16. ‘e-ticaret’te vitrinler hosting..
    17. İngiliz hükümeti, hızlı tren projesi..
    18. Şehir merkezine inen domuz sürüleri..
    19. Üniversite-sanayi iş birliğini..
    20. Belediye yönetimi ve muhtarlar..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!