Buzdolabı kokusundan kurtulmak için ne yapmak gerekir?

BUZDOLABI KOKUSUNDAN KURTULMAK İÇİN...

Buzdolabındaki sökülüp takılacak olan parçaları ve iç kısımlarını karbonatlı su ile siliniz. Karbonatlı su buzdolabında oluşan kötü kokulara karsı çok iyi gelir.

Kötü koku hala devam ediyorsa, çalışır vaziyette olan dolabın içerisine ağzı açık süt, mangal kömürü, çay posası ve pirinçli Türk kahvesi koyunuz. Yaklaşık 5-6 saat beklettikten sonra çıkarın.

Uzun yolculuklara çıkılacak ise buzluk bölümlerini boş bırakın. Et veya benzer yiyeceklerin uzun süre kalması kötü koku oluşturabilir.

Saklanacak yiyeceklerin kokuları karışmaması için, yiyecekleri torbalayarak buzdolabında saklayın.