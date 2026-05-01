Tahran-Moskova hattında kritik telefon trafiği! Erakçi ve Lavrov’dan savaşın durdurulması için diplomasi atağı!
Bölgedeki gerilim hat safhaya ulaşırken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında stratejik bir görüşme gerçekleştirildi. Taraflar, devam eden savaşın bir an evvel sona erdirilmesi ve diplomatik yolların açılması konusunda kapsamlı bir fikir alışverişinde bulundu.
İran Dışişleri Bakanı’nın resmi Telegram hesabına göre, Erakçi ile Lavrov telefonda görüştü.
Erakçi görüşmede Rus mevkidaşına, ülkesinin savaşın sona erdirilmesine ilişkin tutumunu aktararak, ABD ve İsrail’in saldırganlığına ilişkin bilgi verdi.