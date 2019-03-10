Buz hokeyinde şampiyon Zeytinburnu Belediyespor

Buz hokeyinde şampiyon Zeytinburnu Belediyespor10 Mart 2019 Pazar 20:49
İSTANBUL (AA) - Didi Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonu Zeytinburnu Belediyespor oldu.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Didi Süper Lig play-off final serisi finalinde Buz Adam Gençlik ve Spor Kulübü ile karşılaşan Zeytinburnu Belediyespor, şampiyonluğa ulaştı.
Rakibini 4-3 ve hükmen 5-0'lık skorlarla mağlup eden Zeytinburnu Belediyespor, sezonu şampiyon tamamladı ve Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu’nun Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası'na katılma hakkı kazandı.
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