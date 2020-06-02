Büyüyen Türkiye göz kamaştırıyor
Koronavirüs salgınının bütün dünyayı etkilediği bir dönemde, süper güç olarak nitelendirilen ülkeler büyük finansal krizler yaşarken, Türkiye hem ekonomisini büyüttü hem de devasa projeleri hizmete aldı. ABD, AB ve OECD ülkelerinde ekonomik olarak daralmalar meydana gelirken, Erdoğan önderliğindeki Türkiye’de ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 ile dünyanın en çok büyüyen ülkesi oldu. Dünyanın tamamının bilinmeyen bir virüsle boğuştuğu ve kendi başının derdine düştüğü bir dönemde ise, Türkiye başta sağlık alanındaki yatırımlar olmak üzere enerji ve ulaşım alanlarındaki projeleri bitirerek hayata geçirmeyi de başardı.
Son 17 yılda çağ atlayan ve dünyanın gıpta ile baktığı bir ülke olan Türkiye, küresel bir problem haline gelen koronavirüs salgını döneminde de farkını ortaya koydu. Zamanında ve etkin bir şekilde aldığı önlemler sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve ölüm oranlarını minimum seviyede tutan Türkiye, finansal büyümede de dünya devlerini geride bıraktı. Salgının merkez üssü konumuna gelen ABD’de 40 milyondan fazla işsiz ordusu oluşurken, ekonomisi yüzde 4.8 küçüldü. OECD ülkeleri de yüzde 1.8 oranında küçülürken, Avrupa Birliği üyesi ülkeler toplamda yüzde 3.3 küçüldü. Türkiye ise bütün ‘ekonomik kriz’ çığırtkanlarının manipülasyonlarına rağmen yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 oranında büyümeyi başardı.
Dünyanın sağlık merkezi olacağız
Türkiye’nin bu dönemdeki başarısı sadece ekonomik büyümeyle sınırlı kalmadı. Dünyanın ne yapacağını şaşırdığı ve toplumsal kaosların çıktığı bir dönemde Türkiye, kendisini geleceğe taşıyacak eserlerini hizmete açtı. Ülkemizi dünyanın sağlık merkezi haline getirecek olan; Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Okmeydanı Prof. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, Erzurum Şehir Hastanesi hizmete açıldı. Öte yandan; üç maske için ülkelerin savaşı göze aldığı bir süreçte, Türkiye yüzde yüz yerli solunum cihazı da üreterek sağlık ordusunun kullanımına sundu.
Enerji ve ulaşımda yatırımlar
Ülkemizin enerjisine güç katacak Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali hizmeti de devreye alındı. Ulaşımı kolaylaştıracak olan Kuzey Marmara Oto Yolu da hizmete girdi. Tarihin yeniden yazıldığı Çanakkale’de ise iki karayı birbirine birleştirecek olan köprünün kulelerinin yerleştirilmesi gerçekleştirildi.