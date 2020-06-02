Büyüyen Türkiye göz kamaştırıyor

Son 17 yılda çağ atlayan ve dünyanın gıpta ile baktığı bir ülke olan Türkiye, küresel bir problem haline gelen koronavirüs salgını döneminde de farkını ortaya koydu. Zamanında ve etkin bir şekilde aldığı önlemler sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve ölüm oranlarını minimum seviyede tutan Türkiye, finansal büyümede de dünya devlerini geride bıraktı. Salgının merkez üssü konumuna gelen ABD’de 40 milyondan fazla işsiz ordusu oluşurken, ekonomisi yüzde 4.8 küçüldü. OECD ülkeleri de yüzde 1.8 oranında küçülürken, Avrupa Birliği üyesi ülkeler toplamda yüzde 3.3 küçüldü. Türkiye ise bütün ‘ekonomik kriz’ çığırtkanlarının manipülasyonlarına rağmen yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 oranında büyümeyi başardı.

Dünyanın sağlık merkezi olacağız

Türkiye’nin bu dönemdeki başarısı sadece ekonomik büyümeyle sınırlı kalmadı. Dünyanın ne yapacağını şaşırdığı ve toplumsal kaosların çıktığı bir dönemde Türkiye, kendisini geleceğe taşıyacak eserlerini hizmete açtı. Ülkemizi dünyanın sağlık merkezi haline getirecek olan; Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Okmeydanı Prof. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, Erzurum Şehir Hastanesi hizmete açıldı. Öte yandan; üç maske için ülkelerin savaşı göze aldığı bir süreçte, Türkiye yüzde yüz yerli solunum cihazı da üreterek sağlık ordusunun kullanımına sundu.

Enerji ve ulaşımda yatırımlar

Ülkemizin enerjisine güç katacak Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali hizmeti de devreye alındı. Ulaşımı kolaylaştıracak olan Kuzey Marmara Oto Yolu da hizmete girdi. Tarihin yeniden yazıldığı Çanakkale’de ise iki karayı birbirine birleştirecek olan köprünün kulelerinin yerleştirilmesi gerçekleştirildi.