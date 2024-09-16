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Gündem Buyurun halledin bilimle şimdi! Bir ayet ile çözebilecek iken şu yaşanılanlara bakar mısınız!
Gündem

Buyurun halledin bilimle şimdi! Bir ayet ile çözebilecek iken şu yaşanılanlara bakar mısınız!

Yeniakit Publisher
2024-09-16 09:58:00 -
Buyurun halledin bilimle şimdi! Bir ayet ile çözebilecek iken şu yaşanılanlara bakar mısınız!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Diyarbakır’ın bir köyünde, sekiz yaşındaki bir kız çocuğunun öldürülmesi sonrasında, şu yaşadıklarımıza bir bakar mısınız? 

Köy içerisinde yaşanan bir cinayet.

Köy yeri olmasına rağmen bazı noktalarda kameralarınız da var.

Hemen herkesin cep telefonu var.

Köyde yaşayan kim varsa, jandarma ifadesini aldı.

Yetmedi, hem arama çalışmaları için hem sorgulama için Ankara’dan özel ekip gitti.

Pedagoglar eşliğinde çocukların ifadeleri alındı.

Özel yetiştirilmiş sorgulama ekipleri görevlendirildi.

“Teknolojik çağda hiç kimse, izini kaybettiremez” diye düşünülürken.

Üstelik; izini kaybettirecek olanlar, köyde yaşayan, nispeten teknolojik imkanlardan/bilgilerden mahrum insanlar iken.

İzi bulacak olanlar ise teknolojik imkanlara en üst seviyede hakim ve bilgisi olan, uzman isimler olduğu halde.

Köyde işlenmiş, büyük ihtimalle de planlı olmayan bir cinayeti çözemiyoruz.

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