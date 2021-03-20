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Ekonomi Büyümeye “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” katkısı
Ekonomi

Büyümeye “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” katkısı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye ekonomisinin salgın koşullarında büyümesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağladığı hızlı karar alma ve uygulama avantajlarının etkili olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 15:39:00 -
Büyümeye “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” katkısı

Kaan, Türkiye’de 2018’den bu yana uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, alınması gereken kritik kararlar ve gelişmelere hızlı yanıt verebilme açısından ekonomiye önemli getiriler sağladığını kaydetti.

2021’de artarak devam edecek

Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını koşullarında dünyanın pek çok büyük ekonomisinin geçen yıl küçülmesine karşılık Türkiye’nin G20 ülkeleri arasında Çin’in ardından en fazla büyümeyi kaydettiğine dikkati çeken Kaan, “Avrupa ülkelerinin ortalama küçülmesi yüzde 5 civarında, dünya ekonomisinde küçülme ortalaması yüzde 4 seviyesinde. Böyle bir dönemde biz Türk sanayicilerinin, özellikle imalat sanayicilerinin azmini görüyorum” dedi. Kaan, Türkiye’nin geçen yıl sağladığı yüzde 1,8’lik büyümenin 2021’de artarak devam edeceğine inandığını dile getirerek, Türkiye ekonomisinin salgın koşullarında büyüyebilmesinde en önemli etkenlerden birinin devlet yönetiminde benimsenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu vurguladı.

Hızlı karar, hızlı uygulama

Kaan, şunları kaydetti: “Başkanlık sisteminin burada en önemli güç olduğunu ifade edeyim. Çünkü hızlı karar alıp uygulamanın bu tür zor dönemleri yönetmede çok büyük etkisi var. Diğer ülkelerde bu hususlar aksadığı için geride kaldılar, biraz atalet vardı, ekonomik anlamda büyüyemediler. Biz de MÜSİAD olarak devletin benimsediği bu yönetim biçimini kendimize uyarladık. Geçen yıl 15 Mart’ta kriz yönetim merkezi kurduk. Bu şekilde tabandan gelen sıkıntıları, eksiklerini alıp anında bildirip, oradan alınan aksiyon ve desteklerle bu süreci yönettik.”

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