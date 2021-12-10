Büyümenin lokomotifi ihracat

Buğra Kardan

Pandemiden güçlenerek çıkan Türkiye, kuvvetine kuvvet katıyor. Dünyanın yeni tedarik üssü olan ülke, ihracat başarılarıyla dikkat çekiyor.

Moraller yerinde

Ürünlerini dünyanın dört bir yanına yayan imalatçılarca her platformda “Türkiye üretip ihraç ettikçe büyüyor” deniliyor. 200 milyar doları aşan ihracatın moral verici olduğuna işaret edilerek, “Dış satışın büyümede payı daha da artacak gibi görünüyor” öngörüsünde bulunuluyor.

İktisatçılarca da “Firmalarımız, dünyadan gelen ürün talebine hem yeni yatırımlarla hem de stoklarıyla yanıt veriyor” ifadesi kullanılıyor. İlaveten ihracatın büyümenin lokomotifi olmaya devam edeceği belirtiliyor.

Devleri geride bıraktık

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin ise Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 7.4 büyüyerek dev ülkeleri geride bıraktığına dikkat çekiyor. Dördüncü çeyrekte üretim çarklarının süratle dönmeye devam ettiğini vurgulayan Alkin, “2021’i çift haneli büyüme oranıyla tamamlamaya çok yakınız” diyor. Pandeminin gölgesinde geçen 2020’yi Türkiye’nin yüzde 1.8 büyümeyle kapattığını hatırlatan Alkin, şunları kaydediyor: “Türkiye 2021’de de yüzde 9’u geçecek bir büyümeyle karşımızda olacak. Ülkenin ilk 9 ayda güçlü büyümesinde ihracat da önemli rol oynuyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un paylaştığı veriler, üçüncü çeyrekte elde edilen yüzde 7.4 büyüme oranına net ihracatın katkısının 6.8 puan olduğunu ortaya koyuyor. Muş, üçüncü çeyrek büyümenin yüzde 92’sinin net ihracattan geldiğini anımsatarak gerek senenin dördüncü çeyreği gerekse de 2022’de ihracatımızın büyümenin itici gücü olmaya devam edeceğini vurguluyor.”

“Yatırımlar devam etmeli”

Alkin, ihracat atılımın süreceğinin altını çiziyor. Alkin, “225, 250 ve ardından 300 milyar dolar ihracat hedefine çok daha yakınız. Ne var ki bu hedef, aralıksız ihracat, aralıksız yeni makine ve hatta yeni fabrika yatırımları gerektiriyor” diye ekliyor.