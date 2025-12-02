  • İSTANBUL
Büyümenin anahtarı: KOBİ desteği

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ekonomisinin 21 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdüğünü belirterek bu ivmenin devamı için KOBİ’lerin finansmana erişiminin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 2025 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirirken Türkiye ekonomisinin aralıksız 21 çeyrektir büyümesini sürdürmesinin reel sektörün dayanıklılığını gösterdiğini ifade etti.

 

Savaş ve çatışmaların etkisi

Baran, küresel ekonomide risk ve belirsizliklerin, enflasyonla mücadele ve sıkı para politikalarının devam ettiği bir konjonktürde, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda kaydedilen yüzde 3,7'lik büyümenin önemli olduğunu vurguladı. Küresel ekonomide jeopolitik dengelerin hızla değiştiği, tedarik zincirlerinin yeniden yapılandığı, dijitalleşmenin ve yeşil dönüşümün rekabeti yeniden şekillendirdiği bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Baran, reel sektörün enflasyon ve buna bağlı sıkı para politikaları, dünya genelinde parçalanmış tedarik zincirleri, enerji ve yeşil dönüşüm maliyetleri, ticarette korumacı önlemler, yakın coğrafyada devam eden savaş ve çatışmaların etkisi altında kaldığını aktardı.

 

"KOBİ'lerimizin finansmana erişiminin güçlendirilmesi önemli"

Tüm bu koşullarda, yıllık bazda yüzde 3,7'lik büyümenin önemli olduğunun altını çizen Baran, "Bu dönemde büyümeye inşaat sektörü, finans ve sigorta faaliyetleri, bilgi ve iletişim faaliyetleri, sanayi, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri ile hizmet faaliyetlerinin katkı sağladığını görüyoruz. Özellikle bilgi ve iletişim gibi yüksek katma değerli alanlarda gözlenen artış, ekonomimizin dijital dönüşüm kapasitesinin güçlendiğine işaret ediyor. Yine hizmet faaliyetlerindeki artış, hem istihdamı desteklemesi, hem de ekonomimize dinamizm katması açısından kıymetli." ifadesini kullandı.

 

Baran, 2025 yılının tamamının, Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin üzerinde bir büyümeyle tamamlanacağını beklentisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, sürdürülebilir büyümenin devamı açısından her fırsatta dile getirdiğimiz KOBİ'lerimizin finansmana erişiminin güçlendirilmesi kritik önem taşıyor. Ekonomimizin omurgasını oluşturan KOBİ'ler, üretimden istihdama, ihracattan inovasyona kadar her alanda ülkemizin rekabet gücünü belirleyen en temel aktörler. KOBİ'lerimizin güçlü bir şekilde desteklenmesi, verimlilik artışı ve ekonomimizin daha sağlam bir zeminde büyümeyi sürdürmesi açısından kıymetli."

