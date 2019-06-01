0553 313 94 23

Büyümede dip geride kaldı

TÜİK'in açıkladığı sonuca göre Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 küçülme göstermesine karşın, üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın ilk 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 914 milyar 699 milyon lira olarak gerçekleşti.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:43
Büyümede dip geride kaldı

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 küçüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 azaldı. 

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın ilk 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 914 milyar 699 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 2,5 arttı, sanayi sektörünün yüzde 4,3, inşaat sektörünün de yüzde 10,9 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 4 azalış gösterdi.

İktisadi faaliyet kollarına göre cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 8,8 ile “kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri” sektöründe görüldü. Ekonomistler, Türkiye ekonomisinin 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 2,5 daralacağını öngörmüştü.

“Gerçek performansı göstermiyor”

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: “Geçen senenin ilk çeyreğinde yüzde 7,4 gibi ciddi bir büyüme performansı gösteren Türkiye ekonomisinin 2019 yılının aynı döneminde yüzde 2,6 oranında daralması, ülkenin gerçek performansının bu olmadığını bize söylemektedir. Yapısal tedbirlerin hayata geçmesi, para ve sermaye piyasalarında uygulamaya konulan adımların beklenen sonucu vermesi ve en önemlisi Türkiye’nin risk primini yükselten olumsuz dış politik gelişmelerin son bulmasıyla ekonominin çarkları yeniden dönecektir.

“İvmenin büyümeye döneceğine inanıyoruz“

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: “Geçen yılın ortalarında başlayan süreç nedeniyle ekonomik daralma yaşayacağımızı biliyorduk. Vaktinde alınan tedbirlerle ülke ekonomisi daha büyük bir küçülme yaşamadı. Yüzde 2,6’nın ekonomik daralmanın en dip noktası olduğunu düşünüyor ve bundan sonra ivmenin büyümeye döneceğine inanıyoruz. Katma değeri yüksek üretime yönelik finansman desteği başta olmak üzere, istihdam ve ihracata yönelik destekler etkilerini göstermeye başlayacak. Küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen ihracatımızın artıyor olması umut verici.

Dış ticarette 10 yılın en düşüğü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 4,6 artarak 14 milyar 480 milyon dolar, ithalat yüzde 15,1 azalarak 17 milyar 462 milyon dolar oldu. Bu dönemde dış ticaret açığı 10 yılın en düşük 4 aylık açığı olarak gerçekleşti.

‘Türkiye güçlü bir ekonomik yapıya sahiptir’

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: “Türkiye bu daralmadan çıkacak güçlü bir ekonomik yapıya sahiptir. Yeter ki, büyümeyi taşıyan sütunları yeniden güçlü hale getirelim. Ekonomide 2019’un ilk çeyreğinde her ne kadar geçen yılın aynı dönemine göre beklentiler paralelinde 2.6 daralma yaşansa da, çeyreklik bazda büyümeye geçildiğini görüyoruz. İkinci çeyreğe etki edecek öncü göstergeler de yeniden canlanmanın başladığına işaret ediyor. Türkiye bütün kesimleriyle birlikte ekonomiye odaklanmalı. Ülke olarak sahip olduğumuz eforu ekonomi dışı alanlarda tüketmemeliyiz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:43
  1. Türkiye ekonomisi
  2. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  3. gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH)
  4. GSYH
  5. ASO Başkanı Nurettin Özdebir
  6. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran
  7. İTO Başkanı Şekib Avdagiç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’da belediye çalışanını iftara davet edilip öldürüldüğü iddiası
    1. Antalya’da belediye çalışanını iftara..
    2. Büyükşehir’den Kadir Gecesi’nde lokma..
    3. Develi Adliyesi’ne 2 Savcı 3 Hakim..
    4. Aydın’da Kadir Gecesi cami cemaati..
    5. Trafiğe bayram boyunca havadan destek
    6. Komşusunun kafasına taş atıp balta ile..
    7. Kapadokya Alan Başkanlığı Resmi..
    8. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    9. Vali Şahin, Mereto eteklerinde kurulan..
    10. Zabıtadan Ramazan Bayramı öncesi..
    11. Başkan Öz’e sürpriz ziyaret
    12. İBB Şehir Hatlarında toplu sözleşme
    13. Belediye binasının yazısı değiştirildi
    14. Gebelik tümörü nedir?
    15. "Orhan Kemal bir umudun yazarıdır"
    16. Mahkûm çocukları sağlık taramasından..
    17. Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma..
    18. Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ..
    19. YTB’nin “Yurt dışı genç liderler..
    20. Dualarımı kabul eyle Allah’ım
    21. Bilecik’te 8 hakim ve savcının görev..
    22. Başkan Ocak, belediye personeli ile..
    23. Tepebaşı ailesi bayramlaştı
    24. Aşkın Polat: “Bayramda, tatilcilerin..
    25. Zabıtadan bayram denetimi
    26. Çevre Çocuk Meclisi kapanış toplantısı..
    27. Muş’ta bayram pazarı kuruldu
    28. Benzin istasyonundaki pompalı tüfekli..
    29. Ay-yıldızın altında dua buluşması
    30. Başkan Sever, TÜBİTAK Bilim Fuarı’na..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti