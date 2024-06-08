Büyüme ve ihracat rekorları manipülatörleri yasa boğdu! Felâket tellallarına değil rakamlara inanın

Buğra Kardan İstanbul

Türkiye’nin ekonomide elde ettiği başarıları gölgeleme girişimleri akim kalıyor. Ülkenin üretim, ihracat, yatırım atılımını görmemekte direten ve verileri eğip büken ekonomist kisveli felâket tellallarını rakamlar yalancı çıkarıyor. Nihai olarak enflasyon verileri ve buğday alım fiyatları üzerinden “Ekonomide kriz var” vaveylası koparan bu bedhahlar, yine çaktı.

Gidişat memnuniyet verici

Zira ekonomi, iç ve dış talebin katkısıyla ilk çeyrekte yüzde 5.7 büyüdü. Milli gelir, bu dönemde 1 trilyon 158 milyar dolarla zirveye oturdu. İhracat, ilk 5 ayda yüzde 4.5 artarak 106 milyar 914 milyon dolar oldu. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 34.4 daralarak 36 milyar 761 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74.4 oldu. Merkez Bankası’nın rezervi 2 ayda 67 milyar dolar, son bir haftada ise 1 milyar 406 milyon dolar artarak 142 milyar 648 milyon dolara çıktı. 276 puana çekilen kredi risk primi (CDS) yabancı yatırımcının rotayı Türkiye’ye kıracağına işaret etmesi milyonlara moral aşıladı. İktisatçılar, Türkiye’nin kararlı şekilde yolunda yürüdüğünü vurguladılar. Ülkenin başarılı büyüme ve ihracat grafiğinin, yükselen refah seviyesinin manipülatörlerce yayılan “Ekonomik kriz var” iddiasını çürüttüğünün altını çizdiler. İlaveten “Kurlarda ve fiyatlarda istikrar devam ettiği, enflasyon oranları düşürüldüğü takdirde dar gelirlilere ve tarım üreticilerine daha iyi imkânlar sunulacağı bilinmeli” ifadesini kullandılar.

Daha iyi konuma geleceğiz

akit’e konuşan ekonomist Dr. İsmail Çapak, karamsarlık pompalayanlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Çapak, şunları söyledi: “Muhalif medyanın müdavimleri, nedense şaşırtmıyorlar. Bunlar, ekonomi rayında olsa da menfi bir yön buluyorlar. Yani ülkemiz, dünyanın yakalayamadığı büyümeyi yakalamış durumda. Dolar, Euro tarafında istikrar var. Fiyat artışları yok. Dezenflasyon dönemi başlıyor. Ama muhalif kanallara çıkanlar, bu hakikatleri hiç konuşmuyor. Hükümete, ekonomi yönetimine akıl ya da bilim dışı söylemlerle saldırıyorlar. Şükür ki veriler, bunları yalancı çıkarıyor. İnşallah kurlar artmayacak, enflasyon oranlarında da düşüş başlayacak, ihracat rekorları müşahede edilecek. Şu anda en önemli sorun enflasyon. İnşallah bu sorun da aşılacak. Çünkü karşımızda elinden geleni yapan bir hükümet, ekonomi yönetimi var. Muhalif medyada çıkanlardan hükümete, ekonomi yönetimine yergi yağıyor ama ahlâktan kopuk firmalar unutuluyor. Büyük marketler, büyük et üreticileri kartelleşerek fiyatları tırmandırmaya yöneliyorlar. Kartelleşerek hanelerin, emeklilerin gelirlerini eritmeye tevessül ediyorlar. Bu ahlâki bir sıkıntı. Devlet önlem almalı, denetimi yaygınlaştırmalı ama toplum da ahlâklı olmalı. Büyük marketler, büyük et üreticileri de edepli olmalı. Muhakkak ve muhakkak devlet, tedbirli olmalı. Halkımız da umutlu olmalı, felâket tellallarına kulak vermemeli. ‘Batıyoruz, bitiyoruz’ edebiyatı yapanlara aldırış etmemeli. Vaktinde ‘Dolar 50-60 lira olacak’, ‘Euro 60-70 lira olacak’ iddialarında bulunan bu yalancılara kanılmamalı. Rahat olmakta yarar var. İnşallah yazın enflasyon düşecek. 2024’ü yüzde 40 enflasyonla tamamlayacağımızı tahmin ediyorum. Yatırım tarafında da iyi haberler duyacağımızı öngörüyorum. Çünkü TCMB’nin rezervleri yükseliyor, CDS primi düşüyor. Ümit ediyorum, Singapur’dan da olumlu kararlar gelecek. FATF Genel Kurulu’nda Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasına hükmedilecek. Yatırımcı akını da artacak.”

Halk dikkatli olsun

Çapak, halka da “Ekranlarda ya da sosyal ağlarda çıkan manipülatörlere inanmayın. Rakamları, kararları takip edin. Hükümetin, ekonomi yönetiminin beyanlarını esas alın. Enflasyon verilerini, çay ve buğday alım fiyatlarını dillerine dolayanlara güvenmeyin. İlgili kurumların milyonlarca üreticinin, dar gelirlinin hayrına kararlar aldığını bilin” diye seslendi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO