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Ekonomi Büyüme rakamları açıklandı (2)
Ekonomi

Büyüme rakamları açıklandı (2)

Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daralan Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü

Yeniakit Publisher
2020-11-30 11:22:05 -
Büyüme rakamları açıklandı (2)

ANKARA (AA) - Yılın ikinci çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle yüzde 9,9 daralan Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7'lik büyüme performansı gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,5 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 15,6 yükseliş kaydetti.

- Nihai tüketim harcamaları

Hane halkı nihai tüketim harcamaları yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda zincirlenmiş hacim endeksine göre, yüzde 9,2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,1, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 22,5 yükseldi.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 22,4 azalırken, ithalatı da yüzde 15,8 arttı.

- İş gücü ödemeleri arttı

İş gücü ödemeleri yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,7, net işletme artığı/karma gelir yüzde 32,1 yükseldi.

İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içindeki payı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 32,9 iken bu oran yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 29,9 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 50,5'ten yüzde 55,3'e çıktı.

- Tablolar

YılCari fiyatlarla GSYH Cari fiyatlarla GSYH GSYH Zincirlenmiş Hacim Büyüme hızı
(milyon lira)(milyon dolar)Endeksi(yüzde)
2018 1. Çeyrek 796.554208.954158,5 7,5
2018 2. Çeyrek 898.229207.698 173,5 5,8
2018 3. Çeyrek 1.036.561191.877 185 2,5
2018 4. Çeyrek 1.026.971188.594 181 -2,7
2018 Yıllık 3.758.316797.124174,5 3
2019 1. Çeyrek 925.360172.414154,4-2,6
2019 2. Çeyrek1.028.470175.231170,5-1,7
2019 3. Çeyrek1.158.060204.1691871
2019 4. Çeyrek1.208.300208.965192,56,4
2019 Yıllık4.320.191760.778176,10,9
2020 1. Çeyrek1.073.816176.626161,34,5
2020 2. Çeyrek1.041.339153.130153,7-9,9
2020 3. Çeyrek1.419.483197.377199,56,7

- Sektörler

TÜİK verilerine göre, cari fiyatlarla iktisadi faaliyet kollarının büyüme hızları (yüzde) şöyle:


2019 3. çeyrek2020 3.çeyrek
Tarım, ormancılık ve balıkçılık 30,823,9
Sanayi6,328,3
İmalat sanayisi 429,5
İnşaat -16,425,3
Hizmetler12,814,1
Bilgi ve iletişim15,925,2
Finans ve sigorta faaliyetleri 8,760,4
Gayrimenkul faaliyetleri 1211,5
Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri16,25,9
Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri20,715,8
Diğer hizmet faaliyetleri19,219,6
Sektörler toplamı 12,220,6
Vergi-sübvansiyon 7,240,5
Gayrisafi yurt içi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) 11,722,6

(Bitti)

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