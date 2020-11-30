Büyüme rakamları açıklandı (2)

ANKARA (AA) - Yılın ikinci çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle yüzde 9,9 daralan Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7'lik büyüme performansı gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,5 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 15,6 yükseliş kaydetti.

- Nihai tüketim harcamaları

Hane halkı nihai tüketim harcamaları yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda zincirlenmiş hacim endeksine göre, yüzde 9,2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,1, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 22,5 yükseldi.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 22,4 azalırken, ithalatı da yüzde 15,8 arttı.

- İş gücü ödemeleri arttı

İş gücü ödemeleri yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,7, net işletme artığı/karma gelir yüzde 32,1 yükseldi.

İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içindeki payı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 32,9 iken bu oran yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 29,9 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 50,5'ten yüzde 55,3'e çıktı.

- Tablolar

Yıl Cari fiyatlarla GSYH Cari fiyatlarla GSYH GSYH Zincirlenmiş Hacim Büyüme hızı (milyon lira) (milyon dolar) Endeksi (yüzde) 2018 1. Çeyrek 796.554 208.954 158,5 7,5 2018 2. Çeyrek 898.229 207.698 173,5 5,8 2018 3. Çeyrek 1.036.561 191.877 185 2,5 2018 4. Çeyrek 1.026.971 188.594 181 -2,7 2018 Yıllık 3.758.316 797.124 174,5 3 2019 1. Çeyrek 925.360 172.414 154,4 -2,6 2019 2. Çeyrek 1.028.470 175.231 170,5 -1,7 2019 3. Çeyrek 1.158.060 204.169 187 1 2019 4. Çeyrek 1.208.300 208.965 192,5 6,4 2019 Yıllık 4.320.191 760.778 176,1 0,9 2020 1. Çeyrek 1.073.816 176.626 161,3 4,5 2020 2. Çeyrek 1.041.339 153.130 153,7 -9,9 2020 3. Çeyrek 1.419.483 197.377 199,5 6,7

- Sektörler

TÜİK verilerine göre, cari fiyatlarla iktisadi faaliyet kollarının büyüme hızları (yüzde) şöyle:



2019 3. çeyrek 2020 3.çeyrek Tarım, ormancılık ve balıkçılık 30,8 23,9 Sanayi 6,3 28,3 İmalat sanayisi 4 29,5 İnşaat -16,4 25,3 Hizmetler 12,8 14,1 Bilgi ve iletişim 15,9 25,2 Finans ve sigorta faaliyetleri 8,7 60,4 Gayrimenkul faaliyetleri 12 11,5 Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri 16,2 5,9 Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 20,7 15,8 Diğer hizmet faaliyetleri 19,2 19,6 Sektörler toplamı 12,2 20,6 Vergi-sübvansiyon 7,2 40,5 Gayrisafi yurt içi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) 11,7 22,6

(Bitti)