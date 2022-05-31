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Ekonomi Büyüme rakamları açıklandı
Ekonomi

Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüdü.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 10:07:00 - 2022-05-31 10:38:28
Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-şubat ve mart aylarını kapsayan 2022 yılının ilk çeyreğine ait gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) verisini aktardı. Açıklanan veri, beklentilerin üzerine çıktı.

Finans ve sigorta faaliyetleri 2022 yılı birinci çeyreğinde yüzde 24,2 arttı

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 24,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 16,8, hizmetler yüzde 14,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 8,9, sanayi yüzde 7,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 6,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 5,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 5,2 ve tarım yüzde 0,9 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 7,2 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 arttı.

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