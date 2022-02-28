Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı dördüncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) verileri açıkladı.

Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42,8 artarak 7 trilyon 209 milyar 40 milyon lira oldu.