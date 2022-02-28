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Ekonomi Büyüme rakamları açıklandı
Ekonomi

Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9,1 büyüdü.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 10:06:00 - 2022-02-28 10:17:37
Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı dördüncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) verileri açıkladı.

Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42,8 artarak 7 trilyon 209 milyar 40 milyon lira oldu.

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Yorumlar

Taraflı

Ben de Türkiye'de yaşıyorum, TC vatandaşıyım, bu büyümeyi ben neden hissedemiyorum. Bakıyorum sadece fiyatlar büyüyor, mesela 1 kğ. salatalık 25 TL. oldu, gerçekten büyüdü. Benzin, mazot, doğal gaz, elektrik fiyatları büyüdü, ben küçüldüm....
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Kocasolak

Ne büyümesi be! Kişi başı milli gelirimiz 6 bin 300 dolara düştü. Hesap bilmeyen ekonomik haber yazmasın.
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