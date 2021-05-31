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Ekonomi Büyüme rakamları açıklandı
Ekonomi

Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 10:17:00 - 2021-05-31 10:36:02
Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yayınlayarak, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı.

Buna göre Türkiye, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 oranında büyüdü.

6,4 bekleniyordu

Türkiye ekonomisi geçen yıl koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen yüzde 1,8, son çeyrekte de yüzde 5,9 büyümüştü.

Ekonomistler, GSYH'nin birinci çeyrekte yüzde 6,4 büyümesini bekliyordu.

2010 yılından bu yana büyüme hızı

Türkiye ekonomisinin 2010'dan bu yana büyüme hızı, yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

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