Büyüme rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdüğünü açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yayınlayarak, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı.
Buna göre Türkiye, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 oranında büyüdü.
6,4 bekleniyordu
Türkiye ekonomisi geçen yıl koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen yüzde 1,8, son çeyrekte de yüzde 5,9 büyümüştü.
Ekonomistler, GSYH'nin birinci çeyrekte yüzde 6,4 büyümesini bekliyordu.
2010 yılından bu yana büyüme hızı
Türkiye ekonomisinin 2010'dan bu yana büyüme hızı, yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle: