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Büyüme rakamları açıklandı (1)

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdü

10 Aralık 2018 Pazartesi 10:16
Büyüme rakamları açıklandı (1)

ANKARA (AA) - Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,6 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın üçüncü 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,8 artarak 1 trilyon 13 milyar 453 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 1, sanayi sektörünün yüzde 0,3 artarken, inşaat sektörünün ise yüzde 5,3 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 4,5 yükseliş gösterdi.

Öte yandan yılın ilk 2 çeyreğine ilişkin büyüme rakamları revize edildi.

AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistlerin yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 1,7 olmuştu.

Türkiye ekonomisinin 2010 yılından bu yana büyüme hızı yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

Yıllar1.Çeyrek 2. Çeyrek3. Çeyrek4. ÇeyrekYıllık
20107,08,18,79,7 8,5
201111,711,511,69,9 11,1
20126,85,03,64,24,8
20138,59,88,96,9 8,5
20148,72,93,75,9 5,2
20153,67,25,87,5 6,1
20164,84,9-0,84,2 3,2
20175,35,3 11,5 7,3 7,4
20187,25,3 1,6

(Sürecek)

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 10:16
  1. büyüme
  2. GSYH
  3. TÜİK
  4. Türkiye ekonomisi

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