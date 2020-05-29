Büyüme pozitif olacak

Birinci çeyrekte dünyada birçok ülke ciddi küçülme yaşadı, Türkiye, bu anlamda birinci çeyrekte pozitif. İkinci çeyreğe bakacağız… İnşallah hazirandan itibaren toparladığımız süreçte, normalleşme süreci daha iyi olacak. Yılın kalan iki çeyreğinde, yılın ikinci yarısında bu manada da Türkiye’nin pozitif ayrılacağı 2020 yılını öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

İşte milli paketin içeriği

l Orta gelir grubu için vade farkı düşük uzun vadeli konut kredisi.

l Türkiye’de üretilen marka ve modellerde yerli üretimi desteklemek için uzun vadeli kredi.

l Türkiye’de üretilen elektronik, beyaz eşya, mobilya, ev tekstili-çeyize yönelik uygun şartlarda kredi.

l Gençler, emekliler ve çalışan kesim için tatil kredisi.

Albayrak’tan sosyal destek paketi müjdesi

Ekonomi yönetimi, haziran ayından itibaren farklı gelir gruplarına yönelik sosyal destek ve ihtiyaç paketi açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, finansman ve kredi, konut ile turizm ve seyahat sektörlerini destekleyen paketlerin detaylarını bir bir paylaşacaklarının müjdesini verdi.

2020 yılının ilk 5 ayında iş dünyasından, esnafa, KOBİ’lere ve tüketicilere kadar tüm kesimleri kapsayan önemli bir paket açıkladıklarını dile getiren. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 260 milyar lirayı geçen ve çarpan etkisiyle 600 milyara yakın paketler zincirini devreye soktuklarını kaydetti ve ‘’Haziran ve temmuzla birlikte ihracatta, ticarette, turizmde, iç piyasa ve iç tüketim noktasında hareketlenmenin yavaş yavaş başlayacağı döneme giriyoruz” dedi.

“Sahada normalleşme sürecinin ekonomik adımlarını, hazırladığımız adımları adım adım atarak bu süreci dinamik şekilde yürüteceğiz” diyen Albayrak müjdeli haberlerini şu sözlerle dile getirdi:

Yeni adımlar atacağız

“Şimdi bundan sonraki süreçte, normalleşme süreci, iktisadi faaliyetin devamı noktasında hızlı adımlarla iç piyasa, iç talebin hızlı şekilde normalleşmesi, bunun içerisinde sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak, finansman kredi destek paketleri olacak. Bunun içerisinde konut anlamında ülke tarihinin en uygun maliyetli, uzun vadeli, ödemesiz farklı paketlerimiz olacak. Bunun yanında turizm, seyahat anlamında sektörlerimizi desteklemeye yönelik paketlerimiz olacak. Farklı talepler oluyor, vergi, öteleme, kısmi çalışma gibi talepler oluyor. Bunlara çalışıyoruz. Bunlarla ilgili bazı adımlarımız olacak, bunları Meclis süreciyle ilişkilendirerek adımlarımız olacak. Bu dinamik süreci hızlı şeklide yönetmemiz lazım.”

Yeni ekonomik model

“Türkiye artık rekabetçi kur politikası ile üretim odaklı üreticilerin desteklendiği bir çerçevede eskisinden çok başka yeni bir ekonomik modele geçiyor. Bu geçiş özellikle sanayici ve üretici tarafından çok olumlu karşılanan bir süreç. Bu süreç Türkiye’nin en büyük dinamizmi olacak. Maliyetler ve yatırımların yüksek maliyetli faiz marjlarına değil, düşük faiz marjlarıyla uzun vadeli ve öngörülebilir bir yatırım iklimiyle bir sürece giriyoruz.”

Her şey yolunda

Beklenti anketlerinde mayıs, haziran aylarında çok daha olumlu bir sürece girileceğine yönelik bir beklentinin olduğunu ifade eden Albayrak, “Dünyanın en büyük krizinin yaşanmasına rağmen, ekonomisi paramparça olan bir Türkiye değil, güçlenerek çıkacak bir Türkiye... Ne faizi, ne kuru, ne borsası, ne ödeme dengesi ne de bütçesi raydan çıktı, mayısta, haziranda, her şey daha olumlu, daha güçlü, daha sakin, daha özgüvenli bir yere doğru gidiyor” diye konuştu.

Finansal güvenliğimiz için güçlü adımlar

“Yeni paradigma dönüşümündeki en önemli noktalardan birisi, her ülkeye yaptığımız ticarette yerel parayı öncelemek. Ne demek istiyorum? İki ülke ticaret yaptığında bir üçüncü ülkenin parasını değil, birbirinin parasını kullanmak. Dolayısıyla G20 başta olmak üzere, ticaret açığı verdiğimiz, serbest ticaret anlaşmalarında aleyhimizde işleyen kararlar başta olmak üzere çok net ve sert adımlar atılacak. İki ülkenin ticaret hacmini geliştirmeye yönelik, Amerika ile swap, ABD ile benim ticaretimi geliştirme noktasında swapla ilgili, İngiltere ile ilgili kazan-kazan politikası. Çin, Japonya, Kore, Hindistan, Malezya ile ilgili birçok ülkeyle ticarete bakacağız. Bakıyoruz, başladık görüşmelere. İki ülkenin birbirinin parasıyla ticaret, takas anlamında bir sürece girerek oluşturduğu bir ticaret. Dolayısıyla swap hususunu böyle değerlendirmek lazım.”