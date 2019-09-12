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Büyüksimitci, “Faiz İndirim Kararını Olumlu Buluyoruz”

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirim kararını son derece olumlu bulduklarını belirterek, “Piyasalara ve yatırımlara olumlu yansıyacak” dedi.

12 Eylül 2019 Perşembe 17:11
Büyüksimitci, “Faiz İndirim Kararını Olumlu Buluyoruz”

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirim kararını son derece olumlu bulduklarını belirterek, “Piyasalara ve yatırımlara olumlu yansıyacak” dedi.


Başkan Büyüksimitci, “Bildiğiniz gibi Merkez Bankası Temmuz ayı toplantısında politika faizini yüzde 24’ten 19.75’e düşürmüştü. Bugünde 325 baz puan daha düşürerek 19.75’ten 16.50’ye çekti. Merkez Bankamız iş dünyasının beklentileri doğrultusunda son derece olumlu bir karar vermiştir. Bu kararla birlikte piyasaların yeniden canlanmasını bekliyoruz” dedi.


Faiz indirim kararını özel bankaların da ivedilikle uygulaması gerektiğini vurgulayan Başkan Büyüksimitci, “Temmuz ayında uygulanan faiz indiriminde özel bankalarımız yeterince hızlı davranmadılar. Bugün açıklanan kararı tüm özel bankalarımızın hızlıca piyasalara olumlu yansıyacak şekilde uygulamaya alması beklentimizdir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi, sanayicinin üzerindeki finansman yüklerinin de kaldırılması ile ekonomimizde kısa zamanda toparlanma olur kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:11
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