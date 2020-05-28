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Aktüel

Büyükşehirin ürettiği maskeler üretici ve esnafa da ulaştı

Korona virüsle mücadelede en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin başında gelen maske ihtiyacına cevap vermek için maske üretimine başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, ürettiği maskelerden Saruhanlı Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Sarıkız Sulama Birliği’ne de teslim etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 15:03:28 -
Büyükşehirin ürettiği maskeler üretici ve esnafa da ulaştı

Korona virüsle mücadelede en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin başında gelen maske ihtiyacına cevap vermek için maske üretimine başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, ürettiği maskelerden Saruhanlı Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Sarıkız Sulama Birliği’ne de teslim etti.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada etkisini gösteren korona virüse karşı mücadelesini sürdürüyor. Aldığı önlemler ve yaptığı dezenfekte çalışmaları ile virüs salgınını hafifletmeye çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda da ihtiyaç duyulan maske ihtiyacına da destek olmaya çalışıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile Saruhanlı’da meslek odalarına ve kuruluşlarına maske dağıtıldı. Son dönemde Saruhanlı’da korona virüs vakalarındaki artış dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Sarıkız Sulama Birliği başkanları ziyaret edilerek maskeleri teslim edildi. Yapılan ziyaretlerde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Göksel Topçu ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu tarafından maskeler oda ve birlik başkanlarına teslim edildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile gönderilen maskelerin büyük çoğunluğu esnaf ve çiftçilere verilecek. Daha önce muhtarlara ulaştırılan maskeler ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılırken aynı zamanda toplu taşımada kullanılmak üzere de maske desteği Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanmıştı.

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