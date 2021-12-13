Büyükşehir'e kentte kurulacak güneş enerji santrali için 17 milyon avroluk dev destek!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nın Birinci Birleşimi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Birleşimin ana gündem maddesi, şehrin yeşile geçişte kapsamlı bir yatırım programına dahil edilmesi içinGBB’nin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile hayata geçirdiği anlaşma oldu. Bu anlaşmanın ilk ayağını oluşturan 27 Megavat Güneş Enerji Santrali için EBRD tarafından projeye 17 milyon avroluk bütçeyle destek olunacak.

BAŞKAN ŞAHİN: GAZİANTEP’TEKİ PROJELERİ YEŞİL ŞEHİR KATEGORİSİNE UYUMLU OLARAK TASARLAMALIYIZ

Meclis’te konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, EBRD ile varılan anlaşma ile Gaziantep’te yeşil şehir doğrultusunda gerçekleşecek projelerine belirlenen yol haritasına göre destek olunacağını söyledi.

Başkan Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü: “Pandemi süreci Paris İklim Anlaşması’nın imzalamanın gerekliliğini artırdı. Artık bu anlaşma bir dilek veya temenni değil, bir zorunluluk oldu. Buna göre biz, yeşil şehir kapsamında toplu ulaşımda elektriğe geçmeliyiz. Türkiye’nin tamamıyla kömürden çıkarak doğalgaza geçmesi gerekiyor. Kişi başına düşen yeşil alanı da tabi ki çoğaltması lazım. Türkiye’de çevre uygulamalarına baktığımızda millet bahçeleri gibi iyi yaptığımız işler var. Bunun yanında sıfır atık projesi var. Öte yandan 1 ay önce bizi Londra’da attığımız imza, kategorimizi değiştirdi. Şu anda dünyadaki yeşil şehirler kategorisinin içerisindeyiz. Bu kategori gereğince şehir içerisinde yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler var. Kentteki her kurumun kendi içerisinde güncellenmesi ve yol haritasını yeşil şehir kategorisine uygun bir hale getirmesi gerekiyor. Projelerimizi bu kategoriye uygun hale getirirsek hayata geçirmek için hiçbir finansman desteğe ihtiyacımız olmayacak. Banka bizim için maddi desteği sağlayacak.”

BAŞKAN ŞAHİN, KENTİN YEŞİL ŞEHİR OLMASI İÇİN TEMEL BAŞLIKLARI SIRALADI

“Büyükşehir Belediyesi yeşil şehir kategorisine girince Uyum Eylem Planı hazırladık” diyen Başkan Şahin, “Yeşil kalkınma, döngüsel ekonomi ve sıfır atık, yeşil üretim, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, düşük karbonlu üretim, yeşil organize sanayi bölgeleri, akıllı tarım, biyogaz enerji üretimi, sıfır emisyonlu araçlar, su kaynakları yönetimi ve yeşil binalar özelinde planlayacağımız projelerle kategoride bulunan diğer şehirlere göre üst sıralarda yerimizi almamız gerekiyor” diye konuştu.