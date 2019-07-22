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Büyükşehirden yol-asfalt, yaya geçidi ve okul oyun alanları çizgileri için yoğun mesai

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanına giren cadde ve sokaklarda Nisan-Haziran ayları arasında 65 bin metrekarelik yol çizgisi, 4 bin metrekarelik yaya geçidi ve kasis boyama işlemi gerçekleştirdi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:51
Büyükşehirden yol-asfalt, yaya geçidi ve okul oyun alanları çizgileri için yoğun mesai

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanına giren cadde ve sokaklarda Nisan-Haziran ayları arasında 65 bin metrekarelik yol çizgisi, 4 bin metrekarelik yaya geçidi ve kasis boyama işlemi gerçekleştirdi.


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Asfalt Şube Müdürlüğü ekipleri son üç ayda ayrıca 35 okulda 240 oyun alanı çizgisi, 6 bin metrekarelik okul sıra çizgisi ile otopark çizgi çalışması yaptı.



Büyükşehir iş başında


Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, 15 metre ve üzeri genişlikteki şehir içi yollar ile mahalleler arası grup yollarının Büyükşehir Belediyesinin yetki alanında olduğunu ifade ederek bu alanda yeni açılan yollar başta olmak üzere çizgileri silinen yollarda yol çizgi çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği bilgisini verdi.


Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekiplerinin bu yıl Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan süre içinde başkent yollarına 65 bin metrekarelik yol çizgisi çekildiğini belirten yetkililer, aynı zamanda 4 bin metrekarelik yaya geçidi ve kasis boyama işleminin de tamamlandığını söyledi.



Çocuklar oynasın diye


Ankara Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Okul Müdürlükleri ile yaptığı işbirliği çerçevesinde okul bahçelerinde çocuk oyun alanlarının oluşturulması başta olmak üzere okul sıra çizgileri ve otopark çizgi çalışması yapmayı sürdürüyor. Çocukların eğitimlerinin dışında oyun oynayarak kişisel gelişimleri kadar sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla Nisan-Haziran ayları arasında yoğun bir mesai harcayan ekipler, 35 okulda 240 oyun alanı, 6 bin 100 metrekarelik okul sıra çizgisi ve otopark çizgisi yaptı.



Geleneksel çocuk oyunları yaşatılıyor


Büyükşehir Belediyesinin okul bahçelerine yaptığı sıra çizgilerinden beden eğitimi derslerinde faydalanan çocuklar, oyun alanlarına yapılan çizgilerde de oynayarak teneffüs saatlerinde eğleniyor.


Geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının da amaçlandığı oyun çizgileri; çocukların birlik, dayanışma, birlikte hareket etme yetisini öğrenmesine yardımcı oluyor. Büyükşehir Belediyesi, okul bahçelerine; Tombik ve Mendil Kapmaca, Yakantop, Yağ Satarım Bal Satarım, Seksek, Üçtaş, Yılan, Köşe Kapmaca, Sürüklemeli- Onlu- Çoklu Seksek, Pusula, Denge Çizgisi, Labirent ve Hareket Dizini Oyun Alanları çiziyor.



Yaz tatili süresince çalışmalar devam edecek


Okulların tatile girmesiyle birlikte okul bahçelerindeki oyun alanları çizgilerinin aralıksız olarak devam edeceğini ifade eden Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, şu bilgileri verdi:


“Ekiplerimiz, yaz tatili süresince çalışmalarını ihtiyaç duyulan tüm noktalarda sürdürecek. Öğrencilerimiz, yeni eğitim öğretim yılında okul bahçelerinde yenilenmiş veya yeni çizilmiş oyun alanlarına kavuşmuş olacak. Çalışmalarımız Ankara genelindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve özel okullar ayrımı yapılmadan, gerekli görülen, ihtiyaç olan ya da ALO 153 Mavi masa aracılığıyla talep edilen tüm noktalarda devam edecek.”

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:51
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