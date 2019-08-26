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Büyükşehir’den yeni üniversiteli öğrencilere oryantasyon turları

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, üniversitelere yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik tanıtım standı kurdu.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:16
Büyükşehir’den yeni üniversiteli öğrencilere oryantasyon turları

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, üniversitelere yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik tanıtım standı kurdu. Türkiye’nin çeşitli illerinden kente gelen gençleri karşılayan büyükşehir, öğrencilerin şehre adaptasyonlarını sağlamak amacıyla oryantasyon turları düzenleyecek.


4 üniversitesiyle yükseköğretim camiasına hizmet veren Gazi şehir, “Genç Dostu Kent”, “Öğrenci Dostu Kent” kimlikliğiyle geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı’nın işbirliğinde, üniversite kayıt döneminde Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, SANKO Üniversitesi’yle İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne açtığı stantlarda öğrencilere şehir tanıtıldı, broşür dağıtıldı, yıl içerisinde düzenlenecek olan oryantasyon turuna katılmak isteyen 450 öğrencinin kaydı alındı. Tur kapsamında, şehrin tarihi yerleri ve Büyükşehir’e bağlı müzeler gezilecek.


Yeni gelenler Şahin’in hizmetinden memnun


Gaziantep Üniversitesi’ne kayıt işlemleri için Adıyaman’dan gelen Celalettin Karayılan, “Kızım, Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği’ni kazandı. Fatma Şahin’in çalışmalarını önceden de takip ediyorduk gayet başarılı buluyoruz. Öğrenciyi şehri gezdirip adapte edecekler. Gaziantep ve belediyesinin hizmetleri gayet güzel” dedi.


Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne kayıt yaptırmak için Elazığlı Dilara Kaçar ise yeni gelenler için şehre uyum sağlamaları açısından gezinin çok yararlı olacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:16
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