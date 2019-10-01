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Büyükşehir’den Yakutiye seferberliği

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye ilçesinde yürütülen asfalt, karo, bordür ve kaldırım gibi devam eden üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

01 Ekim 2019 Salı 11:57
Büyükşehir’den Yakutiye seferberliği

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yakutiye Belediyesi ile birlikte şehir merkezini adeta şantiyeye çevirdi. Yakutiye Belediyesi ile birlikte yürütülen üstyapı çalışmalarını sahada inceleyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şehirdeki ulaşım ağlarının tamamına yepyeni bir çehre kazandırmakta kararlı olduklarını söyledi.

Ortak çalışmalar

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye ilçesinde yürütülen asfalt, karo, bordür ve kaldırım gibi devam eden üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Beraberinde Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar’la birlikte Gölbaşı, Batpazarı, Taşmağazalar, Emniyet Müdürlüğü üstü, Palandöken Devlet Hastanesi arkası ve Recep Akdağ Caddesi’ni gezen Başkan Sekmen, çalışmalarda gelinen son durumu gördü.

Başkan Sekmen, şehir merkezini teşkil eden Yakutiye’nin birçok noktasında yine Yakutiye Belediyesi ile ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, sezon sonuna kadar şehir merkezindeki birçok ulaşım ağının güncellenmiş ve yenilenmiş olarak hizmet verir hale geleceğini kaydetti.

Dört dörtlük bakım onarım

Asfalttan kaldırıma, bordürden karo dizilmesine varıncaya kadar çok yönlü olarak sürdürülen çalışmaların, şehir merkezine ilaç gibi geleceğini ifade ederek, “Şehir merkezimizde bakım ve onarıma ihtiyaç duyan bazı güzergahlar vardı, şimdi onları baştan aşağı yeniliyoruz. Yaya kaldırımlarını elden geçiriyor, yanı sıra çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları da yapıyoruz. Yaptığımız planlama neticesinde sezon sonuna kadar şehir merkezindeki ulaşım ağlarımızın neredeyse tamamına yepyeni bir çehre kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Vatandaşlardan iki başkana da teşekkür

Başkan Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar’la birlikte gittikleri her mahalle ve caddede vatandaşlardan büyük ilgi gördüler. Vatandaşlar, Büyükşehir ve merkez ilçe belediye ekiplerinin sahalarda sürekli çalışır halde olmalarından büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederken, Başkan Sekmen ise, “Asıl memnuniyeti, kıymetli hemşehrilerimizin beklentilerine cevap veriyor olmakla bizler yaşıyoruz. İlk günkü heyecan ve şevkle kadim şehrimizi geliştirmeye, değiştirmeye ve dönüştürüp modern bir kent haline getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 11:57
  1. Erzurum Büyükşehir Belediyesi
  2. Yakutiye Belediyesi
  3. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
  4. asfalt
  5. karo
  6. bordür
  7. Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar
  8. Gölbaşı
  9. Batpazarı
  10. Taşmağazalar
  11. Emniyet Müdürlüğü üstü
  12. Palandöken Devlet Hastanesi arkası
  13. Recep Akdağ Caddesi

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