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Aktüel

Büyükşehir’den üniversiteye yeni ‘futbol sahası’ müjdesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri için Görükle Kampüsü’nde futbol sahası yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 09:22:03 -
Büyükşehir’den üniversiteye yeni ‘futbol sahası’ müjdesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri için Görükle Kampüsü’nde futbol sahası yapacak.


Merkez ilçelere yönelik 25 Haziran’da düzenlenecek ihalenin kapsamında, yeni spor tesisi yapımı, mevcut spor tesislerinde bakım ve onarım sağlanacak. İhaleye esas yatırım programı, Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Kestel ve Gürsu’ya yer verirken, lüzumu halinde diğer ilçelerde de çalışma yürütülecek. Osmangazi’de, Atıcılar Spor Tesisi Kompleksi’ndeki 1 No’lu Futbol Sahası’nda, sentetik çim zemin yenilemesi gerçekleştirilecek.


Osmangazi’de, ayrıca Merinos Stadyumu’nun sentetik çim zemini, FIFA Quality Belgesi alınmak üzere, yenilenecek ve sulama sistemi kurulacak. Nilüfer’de, Bursa Uludağ Üniversitesi’inin Görüklü Kampüsü’ne de, nizami yeni futbol sahası kazandırılacak. Tribünü, oyuncu birimleri ve sulama sistemiyle beraber, modern sentetik çimli yeni futbol sahası, üniversite öğrencilerine hizmet verecek.


Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu ihalenin kapsamındaki tüm işlerin yüklenicisine, 450 gün süre tanıyacak.

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