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Büyükşehir’den milli takıma iftar

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, başarılarından her daim gurur duydukları sürat patencilerin sürekli yanında olacaklarını söyledi, onlardan hazırlandıkları yeni sezonda da bol madalya beklediklerini belirtti.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:39
Büyükşehir’den milli takıma iftar

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, başarılarından her daim gurur duydukları sürat patencilerin sürekli yanında olacaklarını söyledi, onlardan hazırlandıkları yeni sezonda da bol madalya beklediklerini belirtti.


Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Short Track A Milli takımı kafilesine iftar verdi.


Yaklaşık 20 günden beridir Erzurum Palandöken’de yeni sezon hazırlık kampı yapan Türkiye Short Track Milli takımı, dün akşam Büyükşehir Belediyesi’nin iftar davetine icabet etti. Tarihi Müceldili konağında iftara katılan A milli sürat patenciler, değişik bir ortamda birarada olmanın ve farklı bir mekanda iftar yapmanın mutluluğunu yaşadılar. Short Track branş sorumlusu ve yönetim kurulu üyesi Naci Korucu, A Milli takım kamp Müdürü ve İl Temsilcisi Vedat Refayeli’nin de katıldığı iftar yemeğine Milli takım antrenörleri Duygu Kan Belir, İnan Eren, Mülkinaz Bıyık, Cemre Karabulut ile alt yapı antrenörleri Betül Yerdelen ve Elif Özden de iştirak ettiler. Polonya’dan A Milli takım kampına misafir sporcu olarak katılan 2 sporcu ve fizyoterapistin de bulunduğu iftar yemeğinde birarada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, ‘’Son yıllarda sıkça başarılarını duyduğumuz sürat patencilerimiz ile ne kadar övünsek azdır. Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden bu gençlere ve bu başarı için her türlü özveriyi gösteren Buz Pateni Federasyonu’na teşekkür ediyorum. Belediye olarak hangi branş olursa olsun hiçbir desteğimizi esirgemeyeceğiz, onları her daim yanında olacağız. İnanıyorum ki hazırlıkları büyük titizlikle yapılan yeni sezonda da çoğunluğunu Erzurumlu sporcuların oluşturduğunu bildiğimiz sürat patencilerimizden madalya ve kupalar beklediğimizi ifade etmek isterim’’ dedi.


Zafer Aynalı, iftar yemeği sonrasında sürat Pateni Milli takım kafilesi ile hatıra fotoğrafı çektirdi, kafilede bulunanlara Erzurum’u anlatan kitaplar hediye etti.Polonyalı milli sporcu Magda’ya kitap hediye eden Zafer Aynalı, ondan az bildiği Türkçeyi çok öğrenmesini istedi, öğrendikten sonra çok sevdiği Erzurum’u daha iyi tanıyabilmesi için bu kitaplardan okumasını tavsiye etti.Sürat Pateni Branş sorumlularından Naci Korucu Aynalı’ya branş ve Federasyon çalışmaları ile ilgili bilgi verirken, kamp Müdürü Vedat Refayeli de genel sekreterin yakasına Federasyonun rozetini taktı, onu federasyon üyesi yaptı. İftar yemeğine Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Muzaffer Şahin de katıldı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:39
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