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Büyükşehirden Kuşadası’na 63 milyonluk arıtma tesisi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ‘Kuşadası Atık Su Arıtma Tesisi 1 Mart ‘ta devreye giriyor.

26 Şubat 2019 Salı 14:36
Büyükşehirden Kuşadası’na 63 milyonluk arıtma tesisi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ‘Kuşadası Atık Su Arıtma Tesisi 1 Mart ‘ta devreye giriyor. Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı’nın yıllardır kanayan yarası olan atık su sorunu tesisin faaliyete geçmesi ile sonunda çözülüyor.


CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Kuşadası Atık Su Arıtama Tesisi’ni açılış öncesi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Evrim Karakoz ile beraber ziyaret etti.Karakoz ve Günel tesisle ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkanı İrfan Korkmaz’ dan bilgi aldılar.


Günel, “Tesisi görüp detaylı bilgi almadan projenin teknolojisi ve büyüklüğü anlaşılamıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na Kuşadası halkının sağlığı ve turizm geleceğimize olan büyük katkısı nedeni ile şükranlarımı sunuyorum.” dedi.



Kuşadası’nın atık su sorunu 2050 sonuna kadar çözüldü


1 Mart’ta hizmete girecek olan tesis 2050’ye kadar Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı’nın atık su sorununu çözecek. Geleceğe yönelik, 2 kademe olarak planlanan tesisin tamamlanan 1. kademesi 340 bin nüfus kapasiteli. Artan nüfusa paralel olarak 2035 sonunda devreye girecek 2. kademe ile kapasitesi 478 bin nüfusa ulaşacak.



Tesis hazineden tahsis edilen 60 dönüm üzerinde yer alıyor.63 milyon TL’ye mal olan tesis; ileri biyolojik arıtma denilen, karbon arıtımına ek olarak azot ve fosfor arıtımı yapabilecek yetenekte.


Tesiste günde 68 bin metreküp atık su işlenecek.Arıtma sonrası elde edilecek su, cazibeli olarak derin deniz deşarj yöntemi ile denize verilecek.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:36
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