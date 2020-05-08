Büyükşehir’den kuru peyzaj

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in 7 noktasında yer alan yeşil alanlarda kuru peyzaj yöntemiyle çevre düzenlemesi gerçekleştiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’i hem modern ve estetik bir görünüme kavuşturacak hem de tasarruf sağlayacak yeni uygulamaları hayata geçiriyor. Şehrin dört bir yanını bir yandan rengarenk çiçeklerle bezeyen Büyükşehir Belediyesi, son dönemde cadde ve bulvarlardaki orta refüjler başta olmak üzere rekreasyon alanlarında az su isteyen bitki ve çiçeklerin ekimine de ağırlık veriyor. Yeşil alanlarda damla sulama yöntemiyle önemli ölçüde sudan tasarruf sağlayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de kuru peyzaj uygulamasıyla tasarruf oranını daha da ileri bir boyuta taşıyor.

Kent genelinde su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, “Özellikle alt geçitlerde yonca yaprağının olduğu, güneşin az olduğu, araba egzozlarının fazlaca kirlettiği yerlerde bitkileri defalarca dikmemize rağmen sonuç alamıyoruz. Bu da masraf yaratıyor. Biz bunun yerine yeni bir uygulamayı, kuru peyzajı başlattık. Bir kere yapılan ve görseli olan, sulama ve bakım masrafını minimuma indiren ve ekonomik katkı sağlayan bir uygulama bu. Ayrıca tuzlama çalışmaları yapıldığında arabalar geçerken tuzlu sular arabanın üstünden bitkilere geliyor ve bundan dolayı bitki yetiştiremiyorsunuz. Yıllardan beri yeniden bitki ekilip yeniden yetiştirilmeye çalışılıyor, bu da masraf demek. Biz bundan sonra dolamit (beyaz taş) gibi renkli taşlar ve ağaç kabuğu gibi tamamen doğal materyallerden oluşan malzemeleri kullanacağız. Başkentimiz hem güzel gözükecek hem de ekonomik yönden tasarruf elde edeceğiz. Hemşehrilerimizin verdiği vergileri, paraları en uygun şekilde ve belediye başkanımızın bize verdiği talimat gereği kullanacağız. Kuru peyzaj çalışmalarımızı vatandaşlarımız beğenirse bu çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.

Güldaş, su tasarrufuna yönelik yeni önlemler almayı sürdüreceklerini ve birçok noktada damla sulama yöntemini yaygınlaştıracaklarını belirterek, “Su hattının olmadığı, tankerlerle sulanan yeşil alanlarda yatay sondajla yolları ve asfaltları bozmadan yeni hat çekiyoruz. Bitki ve çiçekler için damla sulama yöntemiyle bu sayede daha az su tüketimi sağlamış olacağız” dedi.

Maliyeti düşük yeni yöntemler devreye sokulacak

Bu kapsamda Keçiören Kızlarpınarı Caddesi, Mevlana Bulvarı (Ufuk Üniversitesi Hastanesi karşısı), Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Hipodrom Caddesi dönüşlerindeki yeşil alanlarda peyzaj çalışmalarını kuru peyzaj yöntemiyle iki haftada tamamlayan ekipler, Dikmen Caddesi Çetin Emeç Bulvarı, Kızılay Meydanı ve Akköprü’deki kuru peyzaj çalışmalarını da kısa sürede tamamlamayı planlıyor. Sınırlı su kaynakları ve küresel iklim değişikliği nedeniyle su istemeyen renkli taşlar ve ağaç kabuklarıyla şehri daha da güzelleştiren ve bu sayede tasarruf sağlayan Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarını bilinçli ve verimli şekilde kullanarak hem doğayı koruyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.