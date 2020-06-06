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Aktüel

Büyükşehir’den kitapseverlere müjde

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’ye önemli kütüphaneler kazandırmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 14:02:07 -
Büyükşehir’den kitapseverlere müjde

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’ye önemli kütüphaneler kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi ve Argıncık Semt Kütüphanesi ile Merkez Kütüphanesi ek salonunu 8 Haziran Pazartesi günü törenle açılıyor.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle kapanan kütüphanelerinin kapılarını yenilerini ekleyerek açıyor. 8 Haziran Pazartesi Günü yeni normal hayata göre alınan tedbirler kapsamında Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi ve Argıncık Semt Kütüphanesi ve Merkez Halk Kütüphanesi Ek Salonu Kayserililerle buluşuyor. Genelgeye uygun olarak hizmet verecek kütüphaneler haftanın beş günü 09.00- 18.00 saat aralığında açık olacak. Kütüphanelere maskesiz girilmeyecek ve giren misafirlerin önce ateşleri ölçülecek. Okuyucular kullanıma açık olan kütüphane ve salonlarda bulunan sterilazyon makinelerini kullanarak raflardan aldıkları kitapları bir dakika içerisinde sterilize edebilecekler.

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