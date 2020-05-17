Büyükşehir’den kırsala 4 ayda 600 bin TL’lik malzeme ve inşaat yardımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 12 ilçedeki kırsal mahallelerde bulunan ortak kullanım alanlarına yönelik 4 ayda 600 bin TL’lik inşaat yardımında bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, kırsal mahallelere yönelik hizmetlerini korona virüs salgınıyla mücadele süresince sürdürüyor. 4 aylık süreçte ilçelerin kırsal mahalleleri başta olmak üzere yapılan inşaat malzemesi yardımları sayesinde, köylülerin ihtiyaçları gideriliyor. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü yapılan çalışmayla 12 ilçede bulunan sosyal tesis, cami, kuran kursu, imam evi, muhtarlık binası, köy konağı, eski okul binası, fırın tadilatları, şadırvan, yalaklı çeşme, gasilhane ve bunların çevre düzenlemelerine yardımda bulunuyor. Köylere 4 aylık süreçte 600 bin TL’lik yardımda bulundu.

Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, inşası devam eden binalar içinse beton, demir, fayans, kalebodur, laminant parke, çimento, kum, pwc kapı ve pencere, su borusu, çatı malzemeleri ve yalıtım malzemeleri konusunda yardımda bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi bu süreçte Başiskele, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel, Kartepe ve Körfez İlçelerinde 32 cami, 5 kuran kursu, 11 imamevi, 5 şadırvan, 2 köy konağı, 2 muhtarlık binası, 2 mezarlık düzenlemesi, 2 fırın, 2 kaynak suyu için boru yardımı, 2 sundurma ve 1 okul restorasyonu gerçekleştirdi.