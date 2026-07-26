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Aktüel Büyükşehir'den Karaköprü trafiğini rahatlatacak yeni yol
Aktüel

Büyükşehir'den Karaköprü trafiğini rahatlatacak yeni yol

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Büyükşehir'den Karaköprü trafiğini rahatlatacak yeni yol

Kent genelinde ulaşım yatırımlarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü Batıkent Mahallesi'ndeki 4087 Cadde'yi sıcak asfaltla buluşturuyor. Kente kazandırılan yeni yol, tamamlandığında Azerbaycan Bulvarı'na alternatif ulaşım güzergâhı olarak hizmet verecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımı daha güvenli, konforlu ve kesintisiz hale getirmek amacıyla yol yapım ve altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehrin farklı noktalarında yeni yol açma, genişletme ve asfaltlama çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü ilçesinde de önemli bir ulaşım yatırımını hayata geçiriyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Karaköprü ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde bulunan 4087 Cadde'de sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 500 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde olan 4087 Cadde, tamamlandığında Azerbaycan Bulvarı'na alternatif ulaşım güzergâhı olarak hizmet verecek. Yeni yol sayesinde bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılması, ulaşımın daha hızlı ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Ekipler, sıcak asfalt serim çalışmalarını planlanan program doğrultusunda titizlikle sürdürüyor. Asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol, vatandaşların hizmetine sunularak bölgenin ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak.

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