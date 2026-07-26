Büyükşehir’den Baba ve Oğullara Doğayla İç İçe Unutulmaz Kamp Deneyimi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda toplumun her kesimine yönelik etkinlik ve faaliyetlerini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Aile bağlarını güçlendiren, sosyal dayanışmayı artıran ve vatandaşların birlikte kaliteli zaman geçirmesine imkân sağlayan projelerine bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kez baba ve oğullarına özel anlamlı bir kamp programı düzenledi. Aile Yılı kapsamında Andırın’ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Çınar Geçidi’nde gerçekleştirilen kamp programı, katılımcılara doğayla iç içe unutulmaz bir gün yaşattı. Şehrin farklı noktalarından programa katılan baba ve oğullar, hem günlük hayatın yoğun temposundan uzaklaşma hem de birlikte yeni anılar biriktirme fırsatı buldu. Kamp boyunca çocuklar, geleneksel oyunlar ve çeşitli eğitsel etkinliklerle keyifli vakit geçirirken yeni arkadaşlıklar kurdu. Babalar ise doğanın huzurlu atmosferinde çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Gün boyu süren etkinliklerde aileler hem eğlendi hem de birlikte geçirilen zamanın önemini bir kez daha deneyimledi. Katılımcılar, kamp ateşi etrafında gerçekleştirilen etkinlikler ve çeşitli sosyal aktivitelerle unutulmaz anlar yaşarken, program aile içi iletişimin güçlenmesine de önemli katkı sağladı.

Katılımcılardan Büyükşehir Belediyesine Teşekkür

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kamp programına katılan aileler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Etkinliğe oğlu ile birlikte katılan Bilgehan Özdemir, kampın kendileri için çok özel geçtiğini belirterek, “Kamp çok güzel geçti. Çocuğumla birlikte çok güzel vakit geçirdik, yeni anılar biriktirdik. Oğlum burada yeni arkadaşlıklar edindi. Gerçekten çok güzel bir ortam vardı. Bu güzel organizasyonda emeği geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Ali Ballı ise, “Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği bu kampa oğlumla birlikte katıldım. Bizim için çok özel bir anı ve farklı bir deneyim oldu. Doğayla iç içe, çocuklarımızla kaliteli vakit geçirdiğimiz çok güzel bir organizasyondu. Bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi. İlk kez böyle bir kamp deneyimi yaşadıklarını ifade eden Mehmet Bağcıoğlu da, “Oğlumla birlikte ilk defa böyle bir kampa katıldık. Çok keyif aldık. Birlikte unutulmaz bir gün geçirdik. Bu güzel organizasyon sayesinde hem doğanın tadını çıkardık hem de güzel anılar biriktirdik” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.