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Yerel Büyükşehir’de koltuk çocukların
Yerel

Büyükşehir’de koltuk çocukların

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Sakarya Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 23:55:00 -
Büyükşehir’de koltuk çocukların

Sakarya Ortaokulu Müdürü Yasemin Ağır ve Müdür Yardımcısı Mustafa Çapa, 5’inci sınıf öğrencileri Selin Hayırsever ve Ömer Efe Göktekin ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız’ı ziyaret etti. Tarihi Belediye Binası’ndaki ziyarette öğrencilerle sohbet eden Başkanvekili Ahmet Yıldız, Türkiye’nin en genç meclis başkanvekili olarak TBMM’nin açılışının 101’inci yıldönümünde çocukları ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Bu koltukların insanlara yardım etmek ve hayır dualarını almak için fırsat olduğunu belirten Yıldız, şehrin emini olarak tüm vatandaşlara faydalı işler yapma imkanı bulduklarını ifade etti. Yapılan çalışmalarla çocukları da mutlu etmenin derdinde olduklarını belirten Yıldız, 23 Nisan’ın çocuklara armağan edilen dünyadaki ilk ve tek bayram olduğunu hatırlattı. Yıldız, her sene coşkuyla kutlanan 23 Nisan’ı bu sene buruk ama yine coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Başkanlık koltuğuna oturan Ömer Efe Göktekin, 23 Nisan’ı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilere teşekkür etti. Çocuklara verdiği değerden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a da teşekkür eden Göktekin, yeşil Bursa’da yaşamaktan büyük mutluluk duyduğunu, bu yönünün daha da arttırılmasını arzuladığını söyledi.

Başkanlık koltuğuna oturan Selin Hayırsever ise, Türkiye’nin geleceği olan çocukların devralacakları bayrağı daha ileriye götüreceğini söyledi. Kendilerine verilen değerden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür eden Hayırsever, daha sonra Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan’ı arayarak 23 Nisan kutlamalarıyla ilgili talimatlarını verdi. Büyükşehir Belediyesi’nin kitle iletişim araçlarında ve sosyal medyada çocuklara yönelik birçok 23 Nisan programı hazırladıklarını anlatan Ahmet Bayhan, 23 Nisan’ı evlerinde geçirecek olan çocukların eğlenebilmesi ve coşkuyu yaşayabilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

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