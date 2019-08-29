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Büyükşehir’de Beydeğirmeni zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli projelerinden birisi olan Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Projesi için önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:57
Büyükşehir’de Beydeğirmeni zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli projelerinden birisi olan Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Projesi için önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda Beydeğirmeni’nde yatırım yapacak olan üreticilere devlet destekleriyle ilgili bilgiler verildi. Toplantıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, herkesin bu önemli yatırım için gayret gösterdiğini belirterek, el ele gönül gönüle aşılamayacak hiçbir sorunun olmadığını söyledi.


Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Projesi için yapılan toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve üreticiler katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da toplantıya Tomarza’da katıldığı program dönüşünde iştirak etti.


Toplantıyı Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp açtı. Toplantıda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü uzmanları tarafından, Bakanlığın kırsal kalkınma destekleri ile tarıma dayalı yatırımlara yönelik sağladığı destekler hakkında bilgiler verildi. Toplantıda katılımcıların soruları da cevaplandırıldı. Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp, desteklere başvurulması için tapuların verilmesinde kolaylık sağlayacaklarını,Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin de destekler için başvuranlara her türlü yardımı sunacaklarını belirtti.



"HERKES CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR”


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Beydeğirmeni Besi Projesi’nin hayata geçirilmesi için herkesin canla başla çalıştığını söyledi. Bugüne kadar 305 yatırımcıya Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nden parsel verildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Hayvancılıkta ne kadar katma değer sağlarız, üretimi ne kadar artırırızın gayreti içindeyiz. Besmele ile yola çıkın ve mevcut şartları iyi değerlendirin. Görüldüğü gibi Ticaret Borsamız danışmanlık desteği veriyor, belediyemiz tapuların verilmesi için gayret gösteriyor, devletimiz hayvancılığı teşvik için çırpınıyor. Bu şekilde el ele, gönül gönüle verirsek aşılmayacak hiçbir sorun kalmaz” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:57
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