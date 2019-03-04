Büyükşehir yerel seçim anket sonuçları 2019 | Büyükşehirlerde kim önde AK Parti CHP MHP İYİ Parti HDP
Son anket yerel seçim 2019 sonuçları son dakika açıklandı. İstanbul'da Cumhur İttifakının (AK Parti-MHP) adayı Binali Yıldırım, Ankara'da ise Millet ittifakının (CHP-İYİ Parti-HDP) adayı Mansur Yavaş'ın önde olduğu söyleniyordu. Gezici Araştırma büyükşehir son yerel seçim anket sonuçlarını son dakika olarak açıkladı. Peki İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antaya, Aydın, Balıkesir, Hatay, Manisa büyükşehir yerel seçim 2019 anket sonuçlarına göre kim önde? Büyükşehir anket sonuçları, büyükşehir anket sonuçları 2019, Ankara büyükşehir anket sonuçları, İstanbul büyükşehir anket sonuçları, İzmir, büyükşehir anket sonuçları, Mersin büyükşehir anket sonuçları, adana büyükşehir anket sonuçları, Antalya büyükşehir anket sonuçları, Ankara büyükşehir belediyesi anket sonuçları, 10 büyükşehir anket sonuçlarında son durum.04 Mart 2019 Pazartesi 12:10
Son anket yerel seçim 2019 sonuçları son dakika açıklandı. İstanbul'da Cumhur İttifakının (AK Parti-MHP) adayı Binali Yıldırım, Ankara'da ise Millet ittifakının (CHP-İYİ Parti-HDP) adayı Mansur Yavaş'ın önde olduğu söyleniyordu. Gezici Araştırma büyükşehir son yerel seçim anket sonuçlarını son dakika olarak açıkladı. Peki İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antaya, Aydın, Balıkesir, Hatay, Manisa büyükşehir yerel seçim 2019 anket sonuçlarına göre kim önde? İşte Büyükşehir yerel seçim anket sonuçları 2019 son durum. Anket sonuçları 2019 büyükşehirler...
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İstanbul yerel seçim anket sonuçları 2019
Ankara yerel seçim 2019 anket sonuçları
YSK belediye başkan adayları kesin listesi 2019
Ankara’da yarışacak belediye başkan adayları
Adalet ve Kalkınma Partisi
Ankara Büyükşehir: Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir: Mansur Yavaş, Saadet Partisi
Ankara Büyükşehir: Mesut Doğan, Demokratik Sol Parti Ankara Büyükşehir: Haydar Yılmaz
Gaziantep’de yarışacak belediye başkan adayları
Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep Büyükşehir: Fatma Şahin (Cumhur İttifakı), İYİ Parti
Gaziantep Büyüşehir: Mehmet Ejder Demir (Millet ittifakı), Saadet Partisi Gaziantep Büyüşehir: İslam Yüksek, Demokratik Sol Parti Gaziantep Büyüşehir: Celal Doğan
Denizli’de yarışacak belediye başkan adayları
Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli Büyükşehir Belediyesi: Osman Zolan (Cumhur İttifakı), İYİ Parti
Denizli Büyükşehir Belediyesi: Ümit Bahtiyar (Millet İttifakı) Halkların Demokratik Partisi Denizli Büyükşehir: Şerife Yıldırım, Saadet Partisi
Denizli Büyükşehir: Süleyman Demirel, Demokrat Parti Denizli Büyükşehir: Aykut Yıldırım, Demokratik Sol Parti Denizli Büyükşehir: Yaşar Kayrakçı
Iğdır’da yarışacak belediye başkan adayları
Cumhuriyet Halk Partisi Iğdır Merkez: Sözer Sayan, Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Merkez: İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı),Halkların Demokratik Partisi Iğdır Merkez: Yaşar Akkuş, Saadet Partisi Iğdır Merkez: Abdullah Mert
Buna göre illerde partilerin adayları şöyle:
ANKARA
Adalet ve Kalkınma Partisi
Ankara Büyükşehir: Mehmet Özhaseki
Cumhuriyet Halk Partisi
Ankara Büyükşehir: Mansur Yavaş
Saadet Partisi
Ankara Büyükşehir: Mesut Doğan
Demokratik Sol Parti
Ankara Büyükşehir: Haydar Yılmaz
Vatan Partisi
Ankara Büyükşehir: Tülin Oygür
Bağımsız Türkiye Partisi
Ankara Büyükşehir: Mustafa Pak
Türkiye Komünist Partisi
Ankara Büyükşehir: Fatma Korur
KARAMAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
Karaman merkez: Mahmut Sami Şahin
Cumhuriyet Halk Partisi
Karaman merkez: Emin Ege
Milliyetçi Hareket Partisi
Karaman merkez : Savaş Kalaycı,
İYİ Parti
Karaman merkez: Zühtü Bahadır Bayraç
Saadet Partisi
Karaman merkez: Şaban Şahin
Türkiye Komünist Partisi
Karaman merkez: Mehmet Atal
RİZE
Adalet ve Kalkınma Partisi
Rize merkez: Rahmi Metin (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Rize merkez: Ayhan Akyüz
İYİ Parti
Rize merkez: Yakup Özkan
Saadet Partisi
Rize merkez: Muhammet Kaçar
Bağımsız Türkiye Partisi
Rize merkez: Kemal Pehlivanlar
Demokrat Sol Parti
Rize merkez: Yunus Bayraktar
Vatan Partisi
Rize merkez: Salih Öksüz
MALATYA
Adalet ve Kalkınma Partisi
Malatya Büyükşehir: Selahattin Gürkan (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Malatya Büyükşehir: Soner Gökçe (Millet İttifakı)
Halkların Demokratik Partisi
Malatya Büyükşehir: Yusuf Bozkuş
Saadet Partisi
Malatya Büyükşehir: Osman Cemali Marasalı
Demokrat Parti
Malatya Büyükşehir: Mehmet Cahit Karakuş
Bağımsız Türkiye Partisi
Malatya Büyükşehir: Mesut Günışık
Türkiye Komünist Partisi
Malatya Büyükşehir: Ferhat Tunçdemir
Vatan Partisi
Malatya Büyükşehir: Hüseyin Koç
Demokratik Sol Parti
Malatya Büyükşehir: Haydar Levent
Bağımsız
Malatya Büyükşehir: Şerif Demirel
KARS
Cumhuriyet Halk Partisi
Kars merkez: Taner Toraman
Milliyetçi Hareket Partisi
Kars merkez: Çetin Nazik (Cumhur İttifakı)
Halkların Demokratik Partisi
Kars merkez: Ayhan Bilgen
İYİ Parti
Kars merkez: Settar Kaya
Saadet Partisi
Kars merkez: Şenol Çolak
Demokratik Sol Parti
Kars Merkez: Naif Alibeyoğlu
Bağımsız Türkiye Partisi
Kars Merkez: Mahsar Çayır
Türkiye Kominist Partisi
Kars Merkez: Özer Yatanaslan
ERZİNCAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
Erzincan merkez: Cemalettin Başsoy
Cumhuriyet Halk Partisi
Erzincan merkez: İsmail Taş (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Erzincan merkez: Bekir Aksun
Saadet Partisi
Erzincan merkez: Muharrem Altay
Büyük Birlik Partisi
Erzincan merkez: Aşkın Kırık
Demokratik Sol Parti
Erzincan merkez: Hasan Uğurtürk
Vatan Partisi
Erzincan merkez: Kaya Çetecioğlu
Bağımsız Türkiye Partisi
Erzincan merkez: Muhittin Olçun
Türkiye Komünist Partisi
Erzincan merkez: Hüseyin Karabulut
SİVAS
Adalet ve Kalkınma Partisi
Sivas merkez: Hilmi Bilgin
Cumhuriyet Halk Partisi
Sivas merkez: Ali Akyıldız (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Sivas merkez: Memet Er
Saadet Partisi
Sivas merkez: Melih Seçilmiş
Bağımsız Türkiye Partisi
Sivas merkez: Yunus Çınar
Büyük Birlik Partisi
Sivas merkez: Doğan Ürgüp
Türkiye Komünist Partisi
Sivas merkez: Cem Taylan Erden
Vatan Partisi
Sivas merkez: Cumhur Akbulut
Demokratik Sol Parti
Sivas merkez: Recep Bozdağ
OSMANİYE
Milliyetçi Hareket Partisi:
Osmaniye merkez: Kadir Kara (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti:
Osmaniye merkez: Davut Çuhadar (Millet İttifakı)
Halkların Demokratik Partisi:
Osmaniye merkez: Mehmet Ali Özkal
Saadet Partisi:
Osmaniye merkez: Ömer Yağmur
Demokrat Parti:
Osmaniye merkez: Lütfi Öztürk
Demokratik Sol Parti:
Osmaniye merkez: Abdullah Güzel
Bağımsız Türkiye Partisi:
Osmaniye merkez: Erdinç Say
Türkiye Komünist Partisi:
Osmaniye merkez: Mehmet Çanta
Bağımsız:
Osmaniye merkez: Kadir Karayel, Alparslan Koca
GAZİANTEP
Adalet ve Kalkınma Partisi
Gaziantep Büyükşehir: Fatma Şahin (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Gaziantep Büyüşehir: Mehmet Ejder Demir (Millet ittifakı)
Saadet Partisi
Gaziantep Büyüşehir: İslam Yüksek
Bağımsız Türkiye Partisi
Gaziantep Büyüşehir: Mahmut Özdemir
Demokratik Sol Parti
Gaziantep Büyüşehir: Celal Doğan
Vatan Partisi
Gaziantep Büyüşehir: Sinan Büyükhatipoğlu
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep Büyüşehir: Suat Ayaz
Bağımsız Adaylar
Gaziantep Büyükşehir: Hasan Şahin Karacaoğlu, Mahmut Karalar, Sibel Altıntaş
KAYSERİ
Adalet ve Kalkınma Partisi:
Kayseri Büyükşehir: Memduh Büyükkılıç (Cumhur İttifakı
İYİ Parti
Kayseri Büyükşehir: Dursun Ataş (Millet İttifakı)
Halkların Demokratik Partisi
Kayseri Büyükşehir: Cevzet Işık
Saadet Partisi
Kayseri Büyükşehir: Mahmut Arıkan
Bağımsız Türkiye Partisi
Kayseri Büyükşehir: Mustafa Kurt
Demokratik Sol Parti
Kayseri Büyükşehir: Hayri Gülsuna
Vatan Partisi
Kayseri Büyükşehir: Mehmet Canbulan
Türkiye Komünist Partisi
Kayseri Büyükşehir: Medine Özkan
Bağımsız adaylar
Kayseri Büyükşehir: Sait Nazlı, Eylem Sarıoğlu Aslandoğan
DENİZLİ
Adalet ve Kalkınma Partisi
Denizli Büyükşehir Belediyesi: Osman Zolan (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Denizli Büyükşehir Belediyesi: Ümit Bahtiyar (Millet İttifakı)
Halkların Demokratik Partisi
Denizli Büyükşehir: Şerife Yıldırım
Saadet Partisi
Denizli Büyükşehir: Süleyman Demirel
Demokrat Parti
Denizli Büyükşehir: Aykut Yıldırım
Demokratik Sol Parti
Denizli Büyükşehir: Yaşar Kayrakçı
Vatan Partisi
Denizli Büyükşehir: Mustafa Güleç
Bağımsız Türkiye Partisi
Denizli Büyükşehir: Turgay Urgan
Türkiye Komünist Partisi
Denizli Büyükşehir: Özgür Dağ
Bağımsız adaylar
Denizli Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Kırgız, Mehmet Uğur Tatar
TUNCELİ
Adalet ve Kalkınma Partisi
Tunceli merkez: Gökhan Arasan
Cumhuriyet Halk Partisi
Tunceli merkez: Yusuf Kenan Aydın
Halkların Demokratik Partisi
Tunceli merkez: Nurşat Yeşil
Milliyetçi Hareket Partisi
Tunceli merkez: Mücella Saler
Türkiye Komünist Partisi
Tunceli merkez: Mehmet Fatih Maçoğlu
Saadet Partisi
Tunceli merkez: Dursun Gök
Bağımsız Türkiye Partisi
Tunceli merkez: Gülsüm Kavak
Vatan Partisi
Tunceli merkez: Ali Kaya
Demokratik Sol Parti
Tunceli merkez: Mehmet Sinan Aşkın
ADIYAMAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adıyaman merkez: Süleyman Kılınç
Milliyetçi Hareket Partisi
Adıyaman merkez: Rıfat Erdem
İYİ Parti
Adıyaman merkez: Abdulkadir Kırmızı
Saadet Partisi
Adıyaman merkez: Ahmet Faruk Ünsal
Bağımsız Türkiye Partisi
Adıyaman merkez: Mustafa Doğan
Demokratik Sol Parti
Adıyaman merkez: Ergün Koç
Vatan Partisi
Adıyaman merkez: Arif Doğan
Türkiye Komünist Partisi
Adıyaman merkez: Abdurrahim Kahraman
Bağımsız adaylar
Adıyaman merkez: Ahmet Alagöz, Gafari Koparal, Abdulkadir Tünçmen
EDİRNE
Adalet ve Kalkınma Partisi
Edirne merkez: Koray Uymaz (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Edirne merkez: Recep Gürkan (Millet İttifakı)
Halkların Demokrasi Partisi
Edirne merkez: Menderes Erol
Saadet Partisi
Edirne merkez: Mansur İriş
Demokrat Parti
Edirne merkez: Sibel Barshan
Büyük Birlik Partisi
Edirne merkez: Arif Köroğlu
Bağımsız Türkiye Partisi
Edirne merkez: Hamdi Sedefçi
Demokratik Sol Parti
Edirne merkez: Hayri İdil
Vatan Partisi
Edirne merkez: Cengiz Balcı
İZMİR
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Nihat Zeybekci (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Tunç Soyer (Millet İttifakı)
Demokratik Sol Parti
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Selçuk Karakülçe
Vatan Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Rifat Mutlu
Saadet Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Şerafettin Kılıç
Bağımsız Türkiye Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Dinç
Türkiye Komünist Partisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Senem Doruk İnam
Demokrat Parti
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Tarcan Ülük
Bağımsız Adaylar
İzmir Büyükşehir Belediyesi: İbrahim Demir, Ali İhsan Erdenilgen, Yalçın Yanık, Deniz Tütmez
BAYBURT
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bayburt merkez: Fatih Yumak
Cumhuriyet Halk Partisi
Bayburt merkez: Kağan Eraslan
Milliyetçi Hareket Partisi
Bayburt merkez: Hükmü Pekmezci
İYİ Parti
Bayburt merkez: Yunus Özyıldırım
Saadet Partisi
Bayburt merkez: Osman Nuri Temür
Bağımsız Türkiye Partisi
Bayburt merkez: Nevriye Zor
Demokratik Sol Parti
Bayburt merkez: Murat Çikot
Türkiye Komünist Partisi
Bayburt merkez: Özgün Can
Bağımsız adaylar
Bayburt merkez: Mehmet Emir
KAHRAMANMARAŞ
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Hayrettin Güngör (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Öztunç (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Mustafa Vahdet Sürücü
Bağımsız Türkiye Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz
Türkiye Komünist Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Şenyüz
Vatan Partisi
Kahramanmaraş Büyükşehir: Cafer Sincer
Demokratik Sol Parti
Kahramanmaraş Büyükşehir: Mehmet Kenger
Bağımsız adaylar
Kahramanmaraş Büyükşehir: İrfan Fıstık, Ömer Solak
ARDAHAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
Ardahan merkez: Yunus Baydar (Cumhur ittifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Ardahan merkez: Faruk Demir
İYİ Parti
Ardahan merkez: Mete Özdemir
Saadet Partisi
Ardahan merkez: Mustafa Çapan
Türkiye Kominist Partisi
Ardahan merkez: Murat Özdemir
Bağımsız Türkiye Partisi
Ardahan merkez: Erhan Kaya
Demokratik Sol Parti
Ardahan merkez: İmkan Balcı
Vatan Partisi
Ardahan merkez: Özcan Güven
KİLİS
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kilis merkez: Mehmet Abdi Bulut
Milliyetçi Hareket Partisi
Kilis merkez: Ömer Yabancı
İYİ Parti
Kilis merkez: Ahmet Nalçacıoğlu (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Kilis merkez: Şerif Karakurt
Bağımsız Türkiye Partisi
Kilis merkez: Alaiddin Özkar
Demokratik Sol Parti
Kilis merkez: Cafer Gültekin
Türkiye Komünist Partisi
Kilis merkez: İlker Buğday
KIRIKKALE
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kırıkkale merkez: Mehmet Saygılı
Milliyetçi Hareket Partisi
Kırıkkale merkez: Serdar Yarar
İYİ Parti
Kırıkkale merkez: Mahir Yılmaz (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Kırıkkale merkez: Faruk Vurgun
Bağımsız Türkiye Partisi
Kırıkkale merkez: Ali Osman Kılavuz
Demokratik Sol Parti
Kırıkkale merkez: Güray Topaç
Vatan Partisi
Kırıkkale merkez: Nezih Gülşen
Büyük Birlik Partisi
Kırıkkale merkez: Mustafa Babacan
Türkiye Komünist Partisi
Kırıkkale merkez: Ekin Şen
IĞDIR
Cumhuriyet Halk Partisi
Iğdır Merkez: Sözer Sayan
Milliyetçi Hareket Partisi
Iğdır Merkez: İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı)
Halkların Demokratik Partisi
Iğdır Merkez: Yaşar Akkuş
Saadet Partisi
Iğdır Merkez: Abdullah Mert
Bağımsız Türkiye Partisi
Iğdır Merkez: Alihaydar Demir
Demokratik Sol Parti
Iğdır Merkez: Fırat Akdağ
Türkiye Komünist Partisi
Iğdır Merkez: Berkay Kemal Önoğlu
KIRŞEHİR
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kırşehir merkez: Yaşar Bahçeci
Cumhuriyet Halk Partisi
Kırşehir merkez: Selahattin Ekicioğlu (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Kırşehir merkez: Onur Köksal
Saadet Partisi
Kırşehir merkez: Yusuf Turan
Bağımsız Türkiye Partisi
Kırşehir merkez: Ahmet Haydar İlik
Demokratik Sol Parti
Kırşehir merkez: Erdoğan Sincer
Vatan Partisi
Kırşehir merkez: İlker Özkamalı
Türkiye Komünist Partisi
Kırşehir merkez: Serap Emir
UŞAK
Adalet ve Kalkınma Partisi
Uşak Merkez: Mehmet Çakın
Cumhuriyet Halk Partisi
Uşak Merkez: Asım Kalelioğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Uşak Merkez: Muhammet Fatih Erdoğan
İYİ Parti
Uşak Merkez: Muhammet Gür
Saadet Partisi
Uşak Merkez:İbrahim Dağgezen
Demokratik Sol Parti
Uşak Merkez:Ali Osman Aşcı
Demokrat Parti
Uşak Merkez: İsmail Topal
Bağımsız Türkiye Partisi
Uşak Merkez: İbrahim Yıldırım
Vatan Partisi
Uşak Merkez: Murat Can Çıray
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