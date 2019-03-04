Büyükşehir yerel seçim anket sonuçları 2019 | Büyükşehirlerde kim önde AK Parti CHP MHP İYİ Parti HDP

Son anket yerel seçim 2019 sonuçları son dakika açıklandı. İstanbul'da Cumhur İttifakının (AK Parti-MHP) adayı Binali Yıldırım, Ankara'da ise Millet ittifakının (CHP-İYİ Parti-HDP) adayı Mansur Yavaş'ın önde olduğu söyleniyordu. Gezici Araştırma büyükşehir son yerel seçim anket sonuçlarını son dakika olarak açıkladı. Peki İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antaya, Aydın, Balıkesir, Hatay, Manisa büyükşehir yerel seçim 2019 anket sonuçlarına göre kim önde? İşte Büyükşehir yerel seçim anket sonuçları 2019 son durum. Anket sonuçları 2019 büyükşehirler...

Büyükşehir anket sonuçları, büyükşehir anket sonuçları 2019, Ankara büyükşehir anket sonuçları, İstanbul büyükşehir anket sonuçları, İzmir, büyükşehir anket sonuçları, Mersin büyükşehir anket sonuçları, adana büyükşehir anket sonuçları, Antalya büyükşehir anket sonuçları, Ankara büyükşehir belediyesi anket sonuçları, 10 büyükşehir anket sonuçlarında son durum. Gezici araştırma şirketi bazı büyükşehirlerdeki son anet sonuçlarını açıkladı. Gezici Araştırma 2019 son anket sonuçları açıkladı. Araştırmaya göre aralarında İstanbul ve Ankara'nın olduğu 8 büyükşehirde, AK Parti üstünlüğü dikkat çekiyor. Açıklanan sonuçlara göre CHP'nin elinde olan Aydın ve Hatay gibi büyükşehirler Cumhur ittifakının eline geçiyor. Gezici Araştırma şirketi, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçim için yeni bir araştırma gerçekleştirdi. Adana, Balıkesir, Hatay, Antalya, Aydın, İstanbul, Ankara ve Manisa’yı içeren araştırmanın, 23-24 Şubat tarihlerinde yapıldığı ifade edildi.

İstanbul yerel seçim anket sonuçları 2019

Ankara yerel seçim 2019 anket sonuçları

YSK belediye başkan adayları kesin listesi 2019

Ankara’da yarışacak belediye başkan adayları

Adalet ve Kalkınma Partisi

Ankara Büyükşehir: Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir: Mansur Yavaş, Saadet Partisi

Ankara Büyükşehir: Mesut Doğan, Demokratik Sol Parti Ankara Büyükşehir: Haydar Yılmaz

Gaziantep’de yarışacak belediye başkan adayları

Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep Büyükşehir: Fatma Şahin (Cumhur İttifakı), İYİ Parti

Gaziantep Büyüşehir: Mehmet Ejder Demir (Millet ittifakı), Saadet Partisi Gaziantep Büyüşehir: İslam Yüksek, Demokratik Sol Parti Gaziantep Büyüşehir: Celal Doğan

Denizli’de yarışacak belediye başkan adayları

Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli Büyükşehir Belediyesi: Osman Zolan (Cumhur İttifakı), İYİ Parti

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Ümit Bahtiyar (Millet İttifakı) Halkların Demokratik Partisi Denizli Büyükşehir: Şerife Yıldırım, Saadet Partisi

Denizli Büyükşehir: Süleyman Demirel, Demokrat Parti Denizli Büyükşehir: Aykut Yıldırım, Demokratik Sol Parti Denizli Büyükşehir: Yaşar Kayrakçı

Iğdır’da yarışacak belediye başkan adayları

Cumhuriyet Halk Partisi Iğdır Merkez: Sözer Sayan, Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Merkez: İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı),Halkların Demokratik Partisi Iğdır Merkez: Yaşar Akkuş, Saadet Partisi Iğdır Merkez: Abdullah Mert

Buna göre illerde partilerin adayları şöyle:

ANKARA

Adalet ve Kalkınma Partisi

Ankara Büyükşehir: Mehmet Özhaseki

Cumhuriyet Halk Partisi

Ankara Büyükşehir: Mansur Yavaş

Saadet Partisi

Ankara Büyükşehir: Mesut Doğan

Demokratik Sol Parti

Ankara Büyükşehir: Haydar Yılmaz

Vatan Partisi

Ankara Büyükşehir: Tülin Oygür

Bağımsız Türkiye Partisi

Ankara Büyükşehir: Mustafa Pak

Türkiye Komünist Partisi

Ankara Büyükşehir: Fatma Korur

KARAMAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

Karaman merkez: Mahmut Sami Şahin

Cumhuriyet Halk Partisi

Karaman merkez: Emin Ege

Milliyetçi Hareket Partisi

Karaman merkez : Savaş Kalaycı,

İYİ Parti

Karaman merkez: Zühtü Bahadır Bayraç

Saadet Partisi

Karaman merkez: Şaban Şahin

Türkiye Komünist Partisi

Karaman merkez: Mehmet Atal

RİZE

Adalet ve Kalkınma Partisi

Rize merkez: Rahmi Metin (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

Rize merkez: Ayhan Akyüz

İYİ Parti

Rize merkez: Yakup Özkan

Saadet Partisi

Rize merkez: Muhammet Kaçar

Bağımsız Türkiye Partisi

Rize merkez: Kemal Pehlivanlar

Demokrat Sol Parti

Rize merkez: Yunus Bayraktar

Vatan Partisi

Rize merkez: Salih Öksüz

MALATYA

Adalet ve Kalkınma Partisi

Malatya Büyükşehir: Selahattin Gürkan (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

Malatya Büyükşehir: Soner Gökçe (Millet İttifakı)

Halkların Demokratik Partisi

Malatya Büyükşehir: Yusuf Bozkuş

Saadet Partisi

Malatya Büyükşehir: Osman Cemali Marasalı

Demokrat Parti

Malatya Büyükşehir: Mehmet Cahit Karakuş

Bağımsız Türkiye Partisi

Malatya Büyükşehir: Mesut Günışık

Türkiye Komünist Partisi

Malatya Büyükşehir: Ferhat Tunçdemir

Vatan Partisi

Malatya Büyükşehir: Hüseyin Koç

Demokratik Sol Parti

Malatya Büyükşehir: Haydar Levent

Bağımsız

Malatya Büyükşehir: Şerif Demirel

KARS

Cumhuriyet Halk Partisi

Kars merkez: Taner Toraman

Milliyetçi Hareket Partisi

Kars merkez: Çetin Nazik (Cumhur İttifakı)

Halkların Demokratik Partisi

Kars merkez: Ayhan Bilgen

İYİ Parti

Kars merkez: Settar Kaya

Saadet Partisi

Kars merkez: Şenol Çolak

Demokratik Sol Parti

Kars Merkez: Naif Alibeyoğlu

Bağımsız Türkiye Partisi

Kars Merkez: Mahsar Çayır

Türkiye Kominist Partisi

Kars Merkez: Özer Yatanaslan

ERZİNCAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

Erzincan merkez: Cemalettin Başsoy

Cumhuriyet Halk Partisi

Erzincan merkez: İsmail Taş (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi

Erzincan merkez: Bekir Aksun

Saadet Partisi

Erzincan merkez: Muharrem Altay

Büyük Birlik Partisi

Erzincan merkez: Aşkın Kırık

Demokratik Sol Parti

Erzincan merkez: Hasan Uğurtürk

Vatan Partisi

Erzincan merkez: Kaya Çetecioğlu

Bağımsız Türkiye Partisi

Erzincan merkez: Muhittin Olçun

Türkiye Komünist Partisi

Erzincan merkez: Hüseyin Karabulut

SİVAS

Adalet ve Kalkınma Partisi

Sivas merkez: Hilmi Bilgin

Cumhuriyet Halk Partisi

Sivas merkez: Ali Akyıldız (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi

Sivas merkez: Memet Er

Saadet Partisi

Sivas merkez: Melih Seçilmiş

Bağımsız Türkiye Partisi

Sivas merkez: Yunus Çınar

Büyük Birlik Partisi

Sivas merkez: Doğan Ürgüp

Türkiye Komünist Partisi

Sivas merkez: Cem Taylan Erden

Vatan Partisi

Sivas merkez: Cumhur Akbulut

Demokratik Sol Parti

Sivas merkez: Recep Bozdağ

OSMANİYE

Milliyetçi Hareket Partisi:

Osmaniye merkez: Kadir Kara (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti:

Osmaniye merkez: Davut Çuhadar (Millet İttifakı)

Halkların Demokratik Partisi:

Osmaniye merkez: Mehmet Ali Özkal

Saadet Partisi:

Osmaniye merkez: Ömer Yağmur

Demokrat Parti:

Osmaniye merkez: Lütfi Öztürk

Demokratik Sol Parti:

Osmaniye merkez: Abdullah Güzel

Bağımsız Türkiye Partisi:

Osmaniye merkez: Erdinç Say

Türkiye Komünist Partisi:

Osmaniye merkez: Mehmet Çanta

Bağımsız:

Osmaniye merkez: Kadir Karayel, Alparslan Koca

GAZİANTEP

Adalet ve Kalkınma Partisi

Gaziantep Büyükşehir: Fatma Şahin (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti

Gaziantep Büyüşehir: Mehmet Ejder Demir (Millet ittifakı)

Saadet Partisi

Gaziantep Büyüşehir: İslam Yüksek

Bağımsız Türkiye Partisi

Gaziantep Büyüşehir: Mahmut Özdemir

Demokratik Sol Parti

Gaziantep Büyüşehir: Celal Doğan

Vatan Partisi

Gaziantep Büyüşehir: Sinan Büyükhatipoğlu

Türkiye Komünist Partisi

Gaziantep Büyüşehir: Suat Ayaz

Bağımsız Adaylar

Gaziantep Büyükşehir: Hasan Şahin Karacaoğlu, Mahmut Karalar, Sibel Altıntaş

KAYSERİ

Adalet ve Kalkınma Partisi:

Kayseri Büyükşehir: Memduh Büyükkılıç (Cumhur İttifakı

İYİ Parti

Kayseri Büyükşehir: Dursun Ataş (Millet İttifakı)

Halkların Demokratik Partisi

Kayseri Büyükşehir: Cevzet Işık

Saadet Partisi

Kayseri Büyükşehir: Mahmut Arıkan

Bağımsız Türkiye Partisi

Kayseri Büyükşehir: Mustafa Kurt

Demokratik Sol Parti

Kayseri Büyükşehir: Hayri Gülsuna

Vatan Partisi

Kayseri Büyükşehir: Mehmet Canbulan

Türkiye Komünist Partisi

Kayseri Büyükşehir: Medine Özkan

Bağımsız adaylar

Kayseri Büyükşehir: Sait Nazlı, Eylem Sarıoğlu Aslandoğan

DENİZLİ

Adalet ve Kalkınma Partisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Osman Zolan (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Ümit Bahtiyar (Millet İttifakı)

Halkların Demokratik Partisi

Denizli Büyükşehir: Şerife Yıldırım

Saadet Partisi

Denizli Büyükşehir: Süleyman Demirel

Demokrat Parti

Denizli Büyükşehir: Aykut Yıldırım

Demokratik Sol Parti

Denizli Büyükşehir: Yaşar Kayrakçı

Vatan Partisi

Denizli Büyükşehir: Mustafa Güleç

Bağımsız Türkiye Partisi

Denizli Büyükşehir: Turgay Urgan

Türkiye Komünist Partisi

Denizli Büyükşehir: Özgür Dağ

Bağımsız adaylar

Denizli Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Kırgız, Mehmet Uğur Tatar

TUNCELİ

Adalet ve Kalkınma Partisi

Tunceli merkez: Gökhan Arasan

Cumhuriyet Halk Partisi

Tunceli merkez: Yusuf Kenan Aydın

Halkların Demokratik Partisi

Tunceli merkez: Nurşat Yeşil

Milliyetçi Hareket Partisi

Tunceli merkez: Mücella Saler

Türkiye Komünist Partisi

Tunceli merkez: Mehmet Fatih Maçoğlu

Saadet Partisi

Tunceli merkez: Dursun Gök

Bağımsız Türkiye Partisi

Tunceli merkez: Gülsüm Kavak

Vatan Partisi

Tunceli merkez: Ali Kaya

Demokratik Sol Parti

Tunceli merkez: Mehmet Sinan Aşkın

ADIYAMAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

Adıyaman merkez: Süleyman Kılınç

Milliyetçi Hareket Partisi

Adıyaman merkez: Rıfat Erdem

İYİ Parti

Adıyaman merkez: Abdulkadir Kırmızı

Saadet Partisi

Adıyaman merkez: Ahmet Faruk Ünsal

Bağımsız Türkiye Partisi

Adıyaman merkez: Mustafa Doğan

Demokratik Sol Parti

Adıyaman merkez: Ergün Koç

Vatan Partisi

Adıyaman merkez: Arif Doğan

Türkiye Komünist Partisi

Adıyaman merkez: Abdurrahim Kahraman

Bağımsız adaylar

Adıyaman merkez: Ahmet Alagöz, Gafari Koparal, Abdulkadir Tünçmen

EDİRNE

Adalet ve Kalkınma Partisi

Edirne merkez: Koray Uymaz (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

Edirne merkez: Recep Gürkan (Millet İttifakı)

Halkların Demokrasi Partisi

Edirne merkez: Menderes Erol

Saadet Partisi

Edirne merkez: Mansur İriş

Demokrat Parti

Edirne merkez: Sibel Barshan

Büyük Birlik Partisi

Edirne merkez: Arif Köroğlu

Bağımsız Türkiye Partisi

Edirne merkez: Hamdi Sedefçi

Demokratik Sol Parti

Edirne merkez: Hayri İdil

Vatan Partisi

Edirne merkez: Cengiz Balcı

İZMİR

Adalet ve Kalkınma Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Nihat Zeybekci (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Tunç Soyer (Millet İttifakı)

Demokratik Sol Parti

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Selçuk Karakülçe

Vatan Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Rifat Mutlu

Saadet Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Şerafettin Kılıç

Bağımsız Türkiye Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Dinç

Türkiye Komünist Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Senem Doruk İnam

Demokrat Parti

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Tarcan Ülük

Bağımsız Adaylar

İzmir Büyükşehir Belediyesi: İbrahim Demir, Ali İhsan Erdenilgen, Yalçın Yanık, Deniz Tütmez

BAYBURT

Adalet ve Kalkınma Partisi

Bayburt merkez: Fatih Yumak

Cumhuriyet Halk Partisi

Bayburt merkez: Kağan Eraslan

Milliyetçi Hareket Partisi

Bayburt merkez: Hükmü Pekmezci

İYİ Parti

Bayburt merkez: Yunus Özyıldırım

Saadet Partisi

Bayburt merkez: Osman Nuri Temür

Bağımsız Türkiye Partisi

Bayburt merkez: Nevriye Zor

Demokratik Sol Parti

Bayburt merkez: Murat Çikot

Türkiye Komünist Partisi

Bayburt merkez: Özgün Can

Bağımsız adaylar

Bayburt merkez: Mehmet Emir

KAHRAMANMARAŞ

Adalet ve Kalkınma Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Hayrettin Güngör (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Öztunç (Millet İttifakı)

Saadet Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Mustafa Vahdet Sürücü

Bağımsız Türkiye Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz

Türkiye Komünist Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Şenyüz

Vatan Partisi

Kahramanmaraş Büyükşehir: Cafer Sincer

Demokratik Sol Parti

Kahramanmaraş Büyükşehir: Mehmet Kenger

Bağımsız adaylar

Kahramanmaraş Büyükşehir: İrfan Fıstık, Ömer Solak

ARDAHAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

Ardahan merkez: Yunus Baydar (Cumhur ittifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

Ardahan merkez: Faruk Demir

İYİ Parti

Ardahan merkez: Mete Özdemir

Saadet Partisi

Ardahan merkez: Mustafa Çapan

Türkiye Kominist Partisi

Ardahan merkez: Murat Özdemir

Bağımsız Türkiye Partisi

Ardahan merkez: Erhan Kaya

Demokratik Sol Parti

Ardahan merkez: İmkan Balcı

Vatan Partisi

Ardahan merkez: Özcan Güven

KİLİS

Adalet ve Kalkınma Partisi

Kilis merkez: Mehmet Abdi Bulut

Milliyetçi Hareket Partisi

Kilis merkez: Ömer Yabancı

İYİ Parti

Kilis merkez: Ahmet Nalçacıoğlu (Millet İttifakı)

Saadet Partisi

Kilis merkez: Şerif Karakurt

Bağımsız Türkiye Partisi

Kilis merkez: Alaiddin Özkar

Demokratik Sol Parti

Kilis merkez: Cafer Gültekin

Türkiye Komünist Partisi

Kilis merkez: İlker Buğday

KIRIKKALE

Adalet ve Kalkınma Partisi

Kırıkkale merkez: Mehmet Saygılı

Milliyetçi Hareket Partisi

Kırıkkale merkez: Serdar Yarar

İYİ Parti

Kırıkkale merkez: Mahir Yılmaz (Millet İttifakı)

Saadet Partisi

Kırıkkale merkez: Faruk Vurgun

Bağımsız Türkiye Partisi

Kırıkkale merkez: Ali Osman Kılavuz

Demokratik Sol Parti

Kırıkkale merkez: Güray Topaç

Vatan Partisi

Kırıkkale merkez: Nezih Gülşen

Büyük Birlik Partisi

Kırıkkale merkez: Mustafa Babacan

Türkiye Komünist Partisi

Kırıkkale merkez: Ekin Şen

IĞDIR

Cumhuriyet Halk Partisi

Iğdır Merkez: Sözer Sayan

Milliyetçi Hareket Partisi

Iğdır Merkez: İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı)

Halkların Demokratik Partisi

Iğdır Merkez: Yaşar Akkuş

Saadet Partisi

Iğdır Merkez: Abdullah Mert

Bağımsız Türkiye Partisi

Iğdır Merkez: Alihaydar Demir

Demokratik Sol Parti

Iğdır Merkez: Fırat Akdağ

Türkiye Komünist Partisi

Iğdır Merkez: Berkay Kemal Önoğlu

KIRŞEHİR

Adalet ve Kalkınma Partisi

Kırşehir merkez: Yaşar Bahçeci

Cumhuriyet Halk Partisi

Kırşehir merkez: Selahattin Ekicioğlu (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi

Kırşehir merkez: Onur Köksal

Saadet Partisi

Kırşehir merkez: Yusuf Turan

Bağımsız Türkiye Partisi

Kırşehir merkez: Ahmet Haydar İlik

Demokratik Sol Parti

Kırşehir merkez: Erdoğan Sincer

Vatan Partisi

Kırşehir merkez: İlker Özkamalı

Türkiye Komünist Partisi

Kırşehir merkez: Serap Emir

UŞAK

Adalet ve Kalkınma Partisi

Uşak Merkez: Mehmet Çakın

Cumhuriyet Halk Partisi

Uşak Merkez: Asım Kalelioğlu

Milliyetçi Hareket Partisi

Uşak Merkez: Muhammet Fatih Erdoğan

İYİ Parti

Uşak Merkez: Muhammet Gür

Saadet Partisi

Uşak Merkez:İbrahim Dağgezen

Demokratik Sol Parti

Uşak Merkez:Ali Osman Aşcı

Demokrat Parti

Uşak Merkez: İsmail Topal

Bağımsız Türkiye Partisi

Uşak Merkez: İbrahim Yıldırım

Vatan Partisi

Uşak Merkez: Murat Can Çıray