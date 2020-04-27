Büyükşehir vatandaşa maske dağıttı

Korona virüs salgınına karşı sıkı tedbirler uygulayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından korumasız şekilde dışarı çıkan vatandaşlara maske dağıttı.

Korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında Samsun’da sağlıktan ulaşıma kadar birçok alanda tedbirler alan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklarını korumak için tedbirleri elden bırakmıyor. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, sokağa çıkma yasağının bitmesiyle birlikte yoğunlaşan cadde ve sokaklarda maske dağıtımı gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri ayrıca, vatandaşlara sosyal mesafenin ve maske kullanımının önemini de hatırlattı.

Caddelerde maske dağıtıldı

Geçtiğimiz Perşembe gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası banka, postane, alışveriş gibi işlerini halletmek için sokağa çıkan vatandaşlar, ana caddelerde ve bulvarlarda Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından karşılandı. Zabıta ekipleri, sokağa herhangi bir tedbir almadan çıkan vatandaşlar başta olmak üzere maskesi eskiyenlere de maske dağıtarak yoğunluk yaşanan caddelerde vatandaşların salgına karşı korumasız ve tedbirsiz dolaşmasının önüne geçti.

Sosyal mesafeye dikkat

Bankalar Caddesi, Mecidiye, Çiftlik Caddesi ve bulvarlarda maske dağıtımı gerçekleştiren ekipler, Samsunlulara dışarıda geçirdikleri sürelerde sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri uyarısında bulunurken, vatandaşların işlerini bitirmelerinin ardından kısa sürede evlerine dönmelerinin salgının önlenmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Ekipler, maske kullanımının önemine de dikkat çekti. Uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da, salgına karşı halkın sağlığı için yoğun mesai harcayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.