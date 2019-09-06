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Büyükşehir ile Hangzhou şehri arasında işbirliği mutabakatı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin Hangzhou şehri arasında kültür, turizm, eğitim ve ekonomi alanlarında işbirliği yapmayı amaçlayan mutabakat zaptı imzalandı.

06 Eylül 2019 Cuma 12:11
Büyükşehir ile Hangzhou şehri arasında işbirliği mutabakatı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin Hangzhou şehri arasında kültür, turizm, eğitim ve ekonomi alanlarında işbirliği yapmayı amaçlayan mutabakat zaptı imzalandı.


Çin Halk Cumhuriyeti’nin Hangzhou kentinden gelen heyet Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cansel Tuncer’in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Çin Halkı Siyasi İstişare Konferansı Hangzhou Komitesi Başkanı Pan Jiawei, Hangzhou Belediyesi Ekonomi ve Enformasyon Bürosu Müdürü Xia Jiliang, Hangzhou Belediyesi Dışişleri Ofisi Direktör Yardımcısı Kong Desheng, CPPCC Hangzhou Fuyang Bölge Komitesi Başkanı Lu Hongquin, CPPCC Hangzhou Komitesi Bölüm Şefi Tong Hongjun ve Hangzhou Halkının Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği Ofisi Müdür Yardımcısı Wang Jie’den oluşan heyet yer aldı.



Kültür, turizm ve ekonomi için işbirliği


Ziyarette Antalya ile Hangzhou şehirleri arasında, dostluk ve işbirliğinin oluşturulması için çaba sarf etmeyi, karşılıklı eşitlik ve saygı temelinde tarihi mirasın korunmasını, çevre politikaları dahil olmak üzere kültür, turizm, eğitim ve ekonomi alanlarında değişim ve işbirliği yapmayı amaçlayan bir mutabakat zaptı imzalandı. Dostluk ve İşbirliği Mutabakat Zaptına imza koyan Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cansel Tuncer, bu mutabakatın iki ülke ve iki kent arasındaki kültürel, turizm ve ekonomik işbirliğini daha da artıracağını söyledi. Antalya’nın Türkiye’nin turizm başkenti olduğunu ifade eden Tuncer, her yıl milyonlarca yabancı turisti kentte misafir ettiklerini, özellikle Çinli turistlerin de Antalya’ya büyük rağbet gösterdiğini söyledi.


Heyet Başkanı Pan Jiawei de her iki şehrin de G-20 zirvesine ev sahipliği yapması, tarihi ve doğal güzelliklere sahip olması, İpekyolu’nun başlangıç ve bitiş noktalarında yer alması gibi ortak noktaları olduğuna dikkat çekti. Jiawei, “İmzalanan mutabakat zaptı ile ülkelerimizin tarihi ve turistik şehirleri olan Antalya ile Hangzhou arasında sürdürülebilir bir işbirliğinin ilk temelleri atılıyor” diye konuştu. Pan Jiawei en kısa zamanda Antalya heyetini de kendi şehirlerinde misafir etmek istediklerini belirtti. Ziyaret karşılıklı hediyeleşme ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:11
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