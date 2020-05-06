  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Büyükşehir hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahibi vatandaşları buluşturuyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 12:44:55 -
Büyükşehir hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahibi vatandaşları buluşturuyor.


Korona virüs salgını dolayısıyla iş yerlerini kapatmak zorunda kalan ya da zor günler geçiren vatandaşların gıda ihtiyaçlarının karşılanması için destekler sürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü oluyor. Hayırsever vatandaşlar Muğla Büyükşehir Belediyesinin 444 4801 nolu telefonunu arayarak ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda paketi desteğinde bulunmak istediklerini belirtiyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların hazırladığı yardım kolilerini teslim alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.


Bin koli, bin aileye ulaştırıldı


Hayırsever vatandaşlar bu güne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmak üzere Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bin adet yardım kolisi teslim etti. Vatandaşlar tarafından verilen bin koli ekipler tarafından bin aileye teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı