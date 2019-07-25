Büyükşehir gürültü denetimlerine devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde gürültü kirliliğini önleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda çevre denetim ekipleri tarafından 2019 yılının ilk 6 ayında 258 işletme denetlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde gürültü kirliliğini önleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda çevre denetim ekipleri rutin ve vatandaşlardan gelen talepler, şikayetler doğrultusunda işletmelerde inceleme ve ölçüm çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Gürültü kirliliğini önlemeye dönük çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte eğlence sektöründen kaynaklı gürültü şikâyetleri yoğun bir şekilde kurumumuza iletilmektedir. Bu konuda denetim personellerimiz gelen şikayetleri 7 gün 24 saat esaslı bir şekilde araştırıp, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında yapılan ölçüm sonuçlarına göre işletmelere önlem aldırmaya yönelik çalışmalar sürdürmektedir. Tüm ilçelerimizde vatandaşlarımızın gürültüden uzak ve kaliteli bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla 2019 yılının ilk 6 ayında yapmış olduğumuz rutin ve şikayet bazlı gürültü denetimlerinde 258 adet işletme denetlenmiştir. Vatandaşlarımız gürültü kirliliği şikayetlerini Alo 153 Çözüm Masası aracılığıyla kurumumuza iletmeye devam edebilirler. Çevresel gürültünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirterek gürültü kirliliği oluşmaması hususunda tüm işletmeleri daha yardımcı ve bilinçli olmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.