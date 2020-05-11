  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Büyükşehir Güllük Caddesi’ni 40 bin çiçekle süsleyecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güllük Caddesi’ni çiçek bahçesine dönüştürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 11:59:33 -
Büyükşehir Güllük Caddesi’ni 40 bin çiçekle süsleyecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güllük Caddesi’ni çiçek bahçesine dönüştürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, caddede yaklaşık 40 bin çiçeği toprakla buluşturuyor.


Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kentin güzelliğine güzellik katmaya devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, adeta kenti renkli bir kartpostala çevirmek için orta refüjler, parklar, ana arterdeki alt geçitlerin köprü mazgalları gibi noktalarda binlerce bitkiyi toprakla buluşturuyor. Devam eden çalışmalar kapsamında çiçekleriyle hikayelere konu olmuş binlerce Vinka (Cezayir Menekşesi) Güllük Caddesi’nde boy gösterecek. Çalışmaların aralıksız devam ettiği Güllük Caddesinde yaklaşık 40 bin çiçek toprakla buluşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı