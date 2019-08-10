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Büyükşehir ekipleri, bayramda görev başında olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı boyunca acil durumlarda vatandaşlara hizmet verecek.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:47
Büyükşehir ekipleri, bayramda görev başında olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı boyunca acil durumlarda vatandaşlara hizmet verecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların karşılaşabileceği olumsuzluklara müdahale edebilmek amacıyla bayram boyunca görev yapacak. Kocaeli’nin bayramı huzurlu bir şekilde geçirmesi için mesai yapacak olan Büyükşehir birimleri, gün boyu hizmet verecek. Bu kapsamda itfaiye ekipleri olası yangın ve vatandaşların kurtarma vakalarına müdahale için bayram boyunca görev yapacak. Ambulans birimleri hasta ulaşım ihtiyaçları için, Mezarlıklar Müdürlüğü de defin işlemleri için mesai yapacak. İSU ekipleri kanalizasyon ve su arızaları için gün boyu hazır halde bekleyecek, zabıta birimleri de denetim ve kontrollerini sürdürmeye devam edecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ambulans Nakil Hizmetleri ve ulaşımla ilgili Ulaşım ve Trafik Yönetimi Daire Başkanlığı bayram boyunca da 24 saat boyunca görev yapacak. Vatandaşlar Büyükşehir Çağrı Merkezi numarası 153’ü arayarak ambulans ihtiyaçlarını ve ulaşımla ilgili sorun ve taleplerini iletebilecek.


Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri, Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların organlarının gelişigüzel atılmasının “hidatik kist” olarak bilinen bulaşıcı hastalığa neden olabileceği uyarısında bulundu. Büyükşehir yetkilileri, hastalıklı organların açıkta bırakılmaması gerektiğini ifade ederek mümkünse imha edilmesi veya toprağa gömülüp üzerine kireç dökülmesi gerektiğini kaydetti.Yapılan açıklamada Kurban Bayramı’nda kesilecek hayvanların ciğerleri ve diğer organlarında kistlere rastlanması durumunda bu organlar kesinlikle kedi, köpek gibi hayvanlara verilmemesinin önemine değinildi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:47
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