Büyükşehir DESKİ’den Serinhisar’a modern altyapı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan, Serinhisar ilçesinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri ile içme suyu depolarını kapsayan alt yapı çalışmasında sona gelindi. 80.000 metrelik kanalizasyon hattının tamamlandığı ilçede, içme suyu ve yağmur suyu hattının yanı sıra bir adet de içme suyu sondaj kuyusu ile 4 adet de içme suyu deposu yapımında son aşamaya gelindi.

“Hayırlı, uğurlu olsun”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Şehrimizin geleceğine damga vuracak yatırımlarımızı birer birer hizmete alıyoruz. Serinhisar’ın ihtiyacına yönelik çok önemli bir proje olan altyapı çalışmalarında da sona geldik” dedi. Büyükşehir ile beraber “Denizli merkezde ne varsa ilçelerde de o olacak” dediğini hatırlatan Zolan, “Çok şükür verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Şimdiden Serinhisarımıza, Denizlimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.