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Büyükşehir Belediyesi’nden vatandaşlara kupa bardaklı bayram şekeri

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ağız tadında güzel bir bayram geçirmeleri için Tarsus ve Çamlıyayla’da da özel olarak hazırlanan kupa bardak ve şekerleri dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:31:39 -
Büyükşehir Belediyesi’nden vatandaşlara kupa bardaklı bayram şekeri

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ağız tadında güzel bir bayram geçirmeleri için Tarsus ve Çamlıyayla’da da özel olarak hazırlanan kupa bardak ve şekerleri dağıttı.


Bayram öncesi, vatandaşların ebediyete intikal eden yakınlarının kabirlerini ziyaret için gittikleri Tarsus Merkez ve Güney Mezarlıklarının giriş bölümlerinde stant kuran Büyükşehir ekipleri, kupa bardak ve şekerleri dağıttılar.


Özel olarak hazırlanan kutu içerisinde bulunan kupa bardak ve şekerler Tarsus’ta ayrıca Yarenlik Alanı, Gazipaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi Cetvel Köprüsü civarı ve 82 Evler mahallesinde bulunan sanayi çarşısında esnaflara da dağıtıldı.

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