  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Büyükşehir Belediyesinden kuaför, güzellik salonları ve AVM’lere denetim

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir faaliyetlerine ara veren kuaför, güzellik salonları ve alışveriş merkezlerinin açılmasıyla denetim gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 17:15:32 -
Büyükşehir Belediyesinden kuaför, güzellik salonları ve AVM’lere denetim

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir faaliyetlerine ara veren kuaför, güzellik salonları ve alışveriş merkezlerinin açılmasıyla denetim gerçekleştirdi.


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın talimatları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan ve İçişleri Bakanlığının genelgesi ile bugün yeniden açılan kuaför ve güzellik salonlarına hijyen ve temizlik konularında denetim gerçekleştirdi. Ekipler, ticari taksiler ve faaliyetlerine başlayan alışveriş merkezleri de denetlendi.


Zabıta ekipleri, iş yerlerinin tedbirlerine uyarak çalışıp çalışmadığıyla ilgili denetim yaparken bu süreçte uyulması gereken kurallarla ilgili esnafı bilgilendirdi.


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, vatandaşların sağlığını korumak ve salgının yayılmasını önüne geçmek için denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceğini dile getirdi. Yeniden hizmet vermeye başlayan iş yerlerine maske ile el dezenfektanı dağıtılarak dezenfekte edildiğini anımsatan Vali Yaman, "Ülkemizde yaşanacak normalleşme planı kapsamında Cumhurbaşkanımızın açıkladığı normalleşme takvimine göre kuaför ve güzellik salonları bugün yeniden ticari faaliyetlerine başladı. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşımızın sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hizmet almasını sağlamak için şehir genelinde bulunan 980 kuaför ve güzellik salonunda daha önce ekiplerimizce büyük bir titizlikle dezenfekte edilmişti. Aynı zamanda bu iş yerlerine cerrahi maske ve el dezenfektanı desteği de verdik. Bugün tekrar açılan iş yerlerinde yapılan denetimlerde esnafımızın, bu süreçte maske takılması, sosyal mesafeye uyulması, randevu usulü çalışılması, tek kullanımlık havluların tercih edilmesi gibi uyulması gereken kuralları başaralı bir şekilde uyguladığı görüldü. Esnafımız tedbirleri hiçbir şekilde elden bırakmamalıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte esnafımıza desteğimiz sürecek” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Evet darbe tehlikesi var’ dedi ve son söyledikleri şoke etti! Bakın hangi kimliklerle deneyecekler
Gündem

‘Evet darbe tehlikesi var’ dedi ve son söyledikleri şoke etti! Bakın hangi kimliklerle deneyecekler

Araştırmacı yazar Ceyhun Bozkurt, son dönemde muhalif isim ve medya tarafında ortaya atılan darbe iddialarıyla ilgili olarak dikkat çeken bi..
İttifak deşifre oldukça gerçekler ortaya çıkıyor! Sırrı Süreyya’dan Meral Akşener’in sözlerine sert cevap
Gündem

İttifak deşifre oldukça gerçekler ortaya çıkıyor! Sırrı Süreyya’dan Meral Akşener’in sözlerine sert cevap

İttifakta derin çatlak oluşunca tüm gerçekler ortaya çıkıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP ile ilgili ‘PKK uzantısı’ sözleri..
Uzman isimden çarpıcı değerlendirme! Salgın sonrası Türkiye'nin yer alacağı konumu paylaştı
Gündem

Uzman isimden çarpıcı değerlendirme! Salgın sonrası Türkiye'nin yer alacağı konumu paylaştı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman, koronavirüs salgın..
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı