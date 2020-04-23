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Aktüel

Büyükşehir Belediyesi kapı kapı gezerek çocukların bayramlarını kutladı

Diyarbakır Valisi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 4 merkez ilçede kapı kapı gezerek çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak hediye paketleri dağıttı.

2020-04-23 15:51:49 -
Büyükşehir Belediyesi kapı kapı gezerek çocukların bayramlarını kutladı

Diyarbakır Valisi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 4 merkez ilçede kapı kapı gezerek çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak hediye paketleri dağıttı.


Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı’nın 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uyguladığı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, kent genelinde kapı kapı dolaşarak miniklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. 4 merkez ilçedeki uygulamada ilk olarak ekipler, Sümerpark Ortak Yaşam Alanında çocuklar için hediye paketlerini hazırladı. Müzikli araçlarla yola koyulan ekipleri, çocuklar ve aileleri Türk bayrakları ile karşıladı. Çizgi film kahramanlarının kostümlerini giyen tiyatro oyuncuları müzik eşliğinde miniklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevincine ortak oldu.


Sokakta yapılan müzikli eğlencenin ardından çizgi film kahramanlarının kostümlerini giyen tiyatro oyuncuları kapı kapı dolaşarak çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Ekipler ayrıca çocuklara içinde oyuncak, balon, boyama kitabı, boyama kalemleri, kitap ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun kaleme aldığı mektubunda bulunduğu hediye paketlerini dağıttı.


Yapılan müzik yayını ve dağıtılan hediye paketlerinden dolayı oldukça mutlu olan minikler, Vali Güzeloğlu’na ve çocukları giydikleri çizgi film kostümleriyle eğlendiren tiyatro oyuncularına teşekkür etti.

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