Büyükşehir Belediyesi, kadınlara özel fotoğraf kursu açıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu, kadınlara özel fotoğraf kursu açıyor. Kurs kayıtları devam ederken, Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu, Şefika Çam’ın “Kadın Gözüyle Doğamız-Doğudan Esintiler” adlı fotoğraf sunumu ve söyleşide kadınları buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu, her geçen gün yeni çalışmalarla farklı hayatlara dokunmaya devam ederken, bu defa başlattığı “Kadınlara Özel Fotoğraf Kursu” ve “Kadın Gözüyle Doğamız-Doğudan Esintiler” adlı fotoğraf sunumu ve söyleşi etkinliği ile bir çalışmaya daha imza attı. Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu, kadınlara yönelik hizmet verecek fotoğraf kursunun açılması yönünde çalışmalarını da hızlandırarak, kurs için başvuru almaya başladı. Kurs, Şefika Çam ve Rıfat Gürbüz’ün vereceği eğitimlerle beş hafta sürecek.

Kayıtlar devam ederken, kadınlar, Şefika Çam’ın Ardahan, Ağrı ve Kars’ta çektiği fotoğraflardan oluşan fotoğraf sunumu ve söyleşi etkinliğinde buluştu. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Adnan Menderes Bulvarındaki Etkinlik Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in eşi Meral Seçer de katıldı.

Fotoğraf sunumuna Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Kars’la ilgili bilgi vererek başlayan Şefika Çam, merkezinde Kars’ın olduğu ve Ardahan’la Ağrı’dan fotoğrafların da yer aldığı sunuma “Doğu’dan Esintiler” adını verdiğini söyledi. Sunumu hazırlarken Türkiye’deki bir coğrafyanın tanıtılmasında fotoğrafın gücüne duyduğu inançtan yola çıktığını dile getiren Çam, fotoğrafın ortak bir dil olduğuna da vurgu yaptı.

“Ben de fotoğraf kursuna katılacağım”

Kadınların fotoğraf eğitimi ve deneyimiyle farklı bir bakış açısına sahip olmasını, aynı zamanda bir üretim sağlamasını amaçladıklarını belirten Meral Seçer ise kendisinin de fotoğraf kursuna katılacağını söyledi. Seçer, “Mersin’deki kadınlarımızın eve kapalı kalmaması, kentini tanıması, kurs sayesinde sıcak dostluklar edinmesi, kendine bir hobi oluşturması, yetenekleri olanların sanatçı olma yolunda ilerlemesi gibi hedeflerimiz var. Bunun da kadınlara başka bir bakış açısı oluşturacağını düşündüğümüzden, fotoğraf kursunun faydalı olacağını düşünüyorum. Ben de bu kursa katılacağım” dedi.

Fotoğrafa ilgisi olduğunu, kursta duyguları yansıtmanın en iyi yollarından biri olan fotoğrafa dair kadınlarla birlikte donanım kazanmak istediğini ifade eden Seçer, “Doğada gördüğüm, insanların duygularını hissettiğim anda çok güzel fotoğraflar yakalamak isterim. Şefika Hanım’ın yaptığı sunum da aslında amatör bir ruhla, emek vererek, kendi çabalarıyla ülkemizdeki bir coğrafyanın tanıtılması, turizme katkıda bulunmak istemesinden doğan bir proje. Bence gayet güzeldi. Belki daha da iyileştirilebilir, daha da iyi şeyler çıkar. Bunu ilerleyen zamanda göreceğiz” diye konuştu.

Kadınların çektiği fotoğraflarla sunum etkinlikleri devam edecek

Kadınlara yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirten Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu Sorumlusu Şerife Hasoğlu Dokucu ise “Şefika Çam, bize Doğudan Esintiler adlı sunumunu yaptı. Fotoğraf kurslarına da başladık. Daha önce fotoğraf kursu almış, bu konuda deneyim kazanmış kadınlarımızın fotoğraf gösterilerini bundan sonra da düzenli aralıklarla burada sergilemeyi düşünüyoruz. Fotoğraf kursunun devamında fotoğraf gezileri, fotoğraf yarışmaları, farkındalık arttırıcı ve kadınlarımıza sosyal hayatlarında çeşitlilik katan çalışmalar yapacağız. Bu çalışmaların Mersin’in kadınlarının hayatına renk getireceğini düşünüyorum. Bu çalışmayı daha önce Tarsus’ta yapmıştık” ifadelerini kullandı.